"Яндекс" рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера

Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе". Недовольство многих из них вызвал тот факт, что удалить программу нельзя.

Что ты такое? И откуда взялось на моём компе? @yandex расскажите, как удалить pic.twitter.com/Sw3ctb4yKo — Anastasia Pad (@Anastasia_Pad) July 28, 2020

Представители "Яндекса" прокомментировали ситуацию. По их словам, "Телемост" был добавлен в другие приложения и сервисы яндекса, "чтобы видеосвязь стала доступнее". В качестве временного решения в компании посоветовали удалить ярлык с рабочего стола.

Здравствуйте! Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Отдельно удалить Телемост пока нельзя, но ваше пожелание мы уже передали разработчикам. Как временное решение — можно удалить ярлык с рабо... — Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020

Как пишет TJournal, связавшиеся с изданием сотрудники "Яндекса" уточнили, что у "Телемоста" нет отдельного приложения - есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через "Яндекс.Диск". Однако один из пользователей утверждает, что на его ПК появилось приложение "Yandex Telemost" размером около 100 Мб.