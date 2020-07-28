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"Яндекс" рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера

Текст:   Антон Благовещенский
28.07.2020,  
18:39
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе". Недовольство многих из них вызвал тот факт, что удалить программу нельзя.

Представители "Яндекса" прокомментировали ситуацию. По их словам, "Телемост" был добавлен в другие приложения и сервисы яндекса, "чтобы видеосвязь стала доступнее". В качестве временного решения в компании посоветовали удалить ярлык с рабочего стола.

Как пишет TJournal, связавшиеся с изданием сотрудники "Яндекса" уточнили, что у "Телемоста" нет отдельного приложения - есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через "Яндекс.Диск". Однако один из пользователей утверждает, что на его ПК появилось приложение "Yandex Telemost" размером около 100 Мб.

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