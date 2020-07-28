Яровая предложила разрешить суррогатное материнство только бесплодным россиянам

Доступ к суррогатному материнству должны иметь только граждане РФ, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья. Скорректировать таким образом законодательство предлагает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

На эту мысль парламентария навел резонансный инцидент в подмосковном Одинцове. В январе сообщалось о том, что правоохранители возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Следователи обнаружили детей, рожденных для продажи - в том числе за рубеж. Один из малышей найден умершим.

Яровая, обратившись в Следственный комитет, выяснила, что заказчиками были граждане Филиппин.

- Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан, - подчеркнула она.

Парламентарий предлагает скорректировать нормы о суррогатном материнстве в соответствии с этой установкой.

- В законе должна быть четко зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации, - подчеркнула вице-спикер.

Она уверена, что нельзя допустить перевода решения жизненно важного вопроса для семьи в плоскость криминала. И в законодательстве, отметила Яровая, недостаточно инструментов, чтобы с этим бороться.

Российские законы пока что разрешают воспользоваться "суррогатным" методом как официальным супружеским парам, так и тем, кто живет в гражданском браке. Не запрещает законодательство прибегнуть к услугам суррогатных мам и одиноким женщинам. Нормы об этом содержит закон об основах охраны здоровья граждан.

Однако "зачать" ребенка - это еще полдела, после рождения его еще надо зарегистрировать. В Госдуме не впервые говорят о проблемах в этой сфере. Процедура передачи родителям ребенка в настоящее время схожа с процедурой усыновления. Суды затягиваются, и рожденные дети от суррогатной матери весь период тяжб оказываются лишенными многих прав - в том числе, на получение бесплатной медицинской помощи, отмечали законодатели. Из-за несовершенства законов у суррогатной матери есть возможности для шантажа биологических родителей.

Отметим также, что действующее законодательство разрешает стать суррогатной мамой женщине при выполнении ряда условий. У нее должно быть не менее одного собственного здорового ребенка. Во-вторых, удовлетворительное состояние здоровья, подтвержденное медиками. Кроме того, она должна дать официальное согласие на оплодотворение и предоставить письменное разрешение от супруга, если состоит в браке.