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28.07.2020,  
10:30
Текст:  Антон Валагин

Иран вывел в море макет авианосца

ВМС Ирана вывели в Ормузский пролив многострадальный макет авианосца типа Nimitz. 200-метровое судно, основой которого послужила списанная и сильно модифицированная баржа, восстановлено после практически полного уничтожения на учениях 2015 года и снова готово в бой.

Спутниковые снимки запечатлели буксировку "авианосца" от базы ВМС Ирана Бандер-Аббас в открытое море. Макет имеет сходство с атомным авианосцем, на его палубе размещены искусственные самолеты, напоминающие палубные истребители ВМС США F/A-18 Hornet, и огромная круглая мишень. Все это убедительно свидетельствует о предстоящих учениях ВМС Ирана, в ходе которых макет, скорее всего, подвергнется жестокому избиению, пишет The Drive.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Место для экзекуции выбрано не случайно. Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой экономики. Через него проходит трафик трети сжиженного газа и четверти нефти на планете. Ширина пролива колеблется от 39 до 96 километров, на северном его побережье расположены иранские военные базы и Тегеран в ответ на американские санкции не раз грозился перекрыть движение по этому жизненно важному пути. В Вашингтоне каждый раз заявляли, что делать этого нельзя, и обещали решительный ответ. Официальная задача постоянно дежурящей в регионе авианосной ударной группировки ВМС США - обеспечение безопасности судоходства.

В 2015 году Иран во время учений "Великий пророк IX" вывел свой макет в пролив и показательно его уничтожил. Судно было атаковано выпущенными с берега противокорабельными крылатыми ракетами, роем небольших катеров и авиацией. Затем на сгоревший остов поднялись группы захвата КСИР. Останки макета отбуксировали на базу Бандер-Аббас, где они четыре года простояли на задворках порта. В 2019 году спутниковые снимки показали, что Иран собирается восстановить "авианосец": в августе макет переместили в защищенную часть гавани, а к февралю 2020-го он был как новенький.

Приготовления к учениям происходят на фоне нового витка напряженности между Вашингтоном и Тегераном: серия взрывов и пожаров, в организации которых иранские власти подозревают ЦРУ, перехват американскими F-15 иранского Airbus A310, названный иранскими чиновниками "террористическим актом".

Ключевым моментом "Пророка IX" была атака авианосца роем скоростных катеров. Это самая реальная угроза для противников Ирана в Ормузском проливе. Впрочем, ВМС страны располагают широким спектром средств для борьбы с кораблями США и их союзников: от береговых комплексов и мини-подлодок с крылатыми ракетами до катеров-камикадзе и водолазов с магнитными минами.

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