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24.07.2020 12:00
Рубрика: В мире

В Иране назвали актом терроризма инцидент с американским истребителем F-15

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В Иране расценивают как акт терроризма перехват иранского пассажирского самолета американским истребителем F-15 в небе над Сирией. Об этом заявил министр дорог и городского строительства Мохаммад Эслами.
Фото: Mark J. Rebilas/ Reuters Фото: Mark J. Rebilas/ Reuters
Фото: Mark J. Rebilas/ Reuters

"Это террористический акт, осуществленный правительством США. Международное сообщество должно резко осудить токсичные действия американцев", - цитирует слова министра агентство Tasnim.

По словам Эслами, правительство Ирана не собирается оставлять воздушный инцидент без последствий, и намерено добиваться его оценки со стороны компетентных международных органов.

Фото: wikipedia.org
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео

"Управление гражданской авиации Исламской Республики проинформировало Международную организацию гражданской авиации о произошедшем и выразила своей протест. Власти Ирана запустят юридическую процедуру расследования данного инцидента", - подчеркнул министр.

Напомним, накануне вечером истребитель США F-15 в небе над Сирией опасно сблизился с иранским самолетом, следовавшим рейсом № 1152 по маршруту Тегеран-Бейрут. В результате резкого снижения лайнера для ухода от возможного столкновения с истребителем многие пассажиры получили ссадины и ушибы. В Пентагоне подтвердили, что американский истребитель выполнял воздушную миссию в районе действия международной коалиции в Сирии. Пилот провел стандартный визуальный осмотр авиалайнера на расстоянии примерно в 1000 метров. В ведомстве утверждают, что сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами.

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