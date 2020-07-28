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28.07.2020 08:21
Рубрика: В мире

Исследование: Латиноамериканские миллиардеры разбогатели за время пандемии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Состояние богатейших людей Латинской Америки в период пандемии коронавируса увеличилось на 48 миллиардов долларов. Наибольший рост доходов самой обеспеченной части населения пришелся на Бразилию - крупнейшую экономику региона
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бразильское подразделение неправительственной организации OXFAM Brasil в понедельник опубликовало результаты своего исследования под названием "Кто платит по счету? - Налог на богатство для борьбы с кризисом коронавируса в Латинской Америке и Карибском бассейне". Сотрудники НПО сравнили состояние богатейших людей Латинской Америки на 18 марта и 12 июля текущего года по данным журнала Forbes.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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За время пандемии 73 богатейших человека латиноамериканского региона увеличили свое состояние на 48,2 миллиарда долларов. По подсчетам исследователей, эта цифра примерно соответствует одной трети всех денежных средств, выделенных на борьбу с пандемией во всей Латинской Америке. За пять месяцев карантина здесь появились восемь новых миллиардеров.

Однако наибольший рост доходов самой обеспеченной части населения пришелся на Бразилию - крупнейшую экономику региона. За пять месяцев карантина 42 богатейших жителей страны увеличили свое суммарное состояние с 123,1 до 157,1 миллиардов долларов.

Рост доходов бразильских миллиардеров произошел на фоне удручающих макроэкономических показателей бразильской экономики. Уровень безработицы в июне текущего года вырос до 12,4 процента. Бразильский реал с начала года обесценился на 23 процента. Согласно пессимистичному прогнозу МВФ, ВВП страны к концу текущего года может обвалиться на 9,1 процента - худший показатель за последние 120 лет. А госдолг к концу года может достигнуть 100 процентов ВВП.

На этом фоне правительство Бразилии вновь подняло вопрос о глубокой реформе налогообложения, необходимость проведения которой активно обсуждалась еще в конце прошлого года. Однако пандемия коронавируса отложила эту тему в долгий ящик, из которого проект достали в начале прошлой недели.

Свою лепту в обсуждение этого вопроса решили внести и исследователи OXFAM Brasil. В качестве экстренных мер они предложили ввести чрезвычайный налог на большие состояния, налог на сверхприбыль крупных корпораций, налог на покупки он-лайн, пакет общественной помощи для крупных компаний с определенными условиями, а также снижение налогов для бедных слоев населения.

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