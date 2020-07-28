Исследование: Латиноамериканские миллиардеры разбогатели за время пандемии

Бразильское подразделение неправительственной организации OXFAM Brasil в понедельник опубликовало результаты своего исследования под названием "Кто платит по счету? - Налог на богатство для борьбы с кризисом коронавируса в Латинской Америке и Карибском бассейне". Сотрудники НПО сравнили состояние богатейших людей Латинской Америки на 18 марта и 12 июля текущего года по данным журнала Forbes.

За время пандемии 73 богатейших человека латиноамериканского региона увеличили свое состояние на 48,2 миллиарда долларов. По подсчетам исследователей, эта цифра примерно соответствует одной трети всех денежных средств, выделенных на борьбу с пандемией во всей Латинской Америке. За пять месяцев карантина здесь появились восемь новых миллиардеров.

Однако наибольший рост доходов самой обеспеченной части населения пришелся на Бразилию - крупнейшую экономику региона. За пять месяцев карантина 42 богатейших жителей страны увеличили свое суммарное состояние с 123,1 до 157,1 миллиардов долларов.

Рост доходов бразильских миллиардеров произошел на фоне удручающих макроэкономических показателей бразильской экономики. Уровень безработицы в июне текущего года вырос до 12,4 процента. Бразильский реал с начала года обесценился на 23 процента. Согласно пессимистичному прогнозу МВФ, ВВП страны к концу текущего года может обвалиться на 9,1 процента - худший показатель за последние 120 лет. А госдолг к концу года может достигнуть 100 процентов ВВП.

На этом фоне правительство Бразилии вновь подняло вопрос о глубокой реформе налогообложения, необходимость проведения которой активно обсуждалась еще в конце прошлого года. Однако пандемия коронавируса отложила эту тему в долгий ящик, из которого проект достали в начале прошлой недели.

Свою лепту в обсуждение этого вопроса решили внести и исследователи OXFAM Brasil. В качестве экстренных мер они предложили ввести чрезвычайный налог на большие состояния, налог на сверхприбыль крупных корпораций, налог на покупки он-лайн, пакет общественной помощи для крупных компаний с определенными условиями, а также снижение налогов для бедных слоев населения.