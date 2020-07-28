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28.07.2020 17:03
Рубрика: Культура

Исторический музей впервые покажет полную коллекцию работ Рокотова

Текст: Наталья Лебедева
Исторический музей впервые покажет всю свою коллекцию работ крупнейшего русского портретиста XVIII века Федора Рокотова. Выставка "Федор Рокотов. Собрание Исторического музея" пройдет с 29 июля по 28 сентября.

По словам директора музея Алексея Левыкина, выставка должна была открыться еще в мае, но из-за пандемии сроки пришлось скорректировать.

"Коллекция работ Федора Рокотова - настоящая жемчужина нашего собрания, и в таком полном объеме она показывается впервые. Причем не только работы самого Рокотова, которые атрибутированы, но и работы его круга, его мастерской", - приводит слова Левыкина ТАСС.

ГИМ по праву гордится своей коллекцией работ Рокотова, которая занимает третье место по количеству картин после коллекций Русского музея и Третьяковской галереи.

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Центральное место на выставке занимает большой парадный портрет Екатерины II. Для художника получить заказ на создание полотен с изображением членов царской семьи было высшим знаком признания его мастерства. Также гости увидят портрет великого князя Александра Павловича.

Галерея камерных портретов представителей московского дворянства заняла большую часть экспозиции. Здесь и образ поэта Александра Сумарокова, и графа Дмитрия Матюшкина, и московской красавицы Александры Васильчиковой. Многие из этих работ никогда раньше не демонстрировались, а некоторые лишь недавно были тщательно изучены и атрибутированы как работы Рокотова.

Свое место на выставке заняли несколько десятков копий картин Рокотова, выполненных усадебными живописцами. Имена многих из этих художников никому не известны, но зато их работы, по словам Левыкина, позволяют проследить за тем влиянием, которое Рокотов оказал на развитие портретного жанра.

Влияние произведений Рокотова на других художников демонстрируют и гравюры, созданные по оригиналам живописца ведущими русскими мастерами второй половины XVIII века. Также в состав экспозиции вошли материалы фотосъемок и рентгенограмм, сделанных во время технико-технологического изучения полотен и реставрационных работ.

Справка "РГ"

Федор Рокотов (1736-1808) родился в имении князей Репниных Воронцово. Он происходил из семьи крепостных крестьян, но еще в юности получил вольную. В 1775 году Рокотов приезжает в Петербург и поступает в Сухопутный шляхетский корпус. Также он учился в недавно созданной Академии художеств. Получив чин ротмистра, дававший дворянство, художник оставляет службу.

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