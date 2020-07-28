Под вопросом оказалась "американская мечта"
Что вас удивляет в тех событиях, которые сейчас происходят в США, а что, наоборот, кажется естественным и закономерным?
Юрий Рубинский: В принципе, это новое явление. Под вопросом оказалась "американская мечта", суть которой в том, что возможности для самореализации и успеха есть у каждого человека, и если он ничего не добился в жизни, то сам в этом виноват. Для европейца же, да и для российского гражданина в достижении успеха всегда была важна еще и роль социального государства. В этом большое отличие американской цивилизации от иной. Надо ведь честно признать, что лозунг "каждый сам кузнец своего счастья" несправедлив, потому что возможности у людей разные. В той же Америке, называющей себя "страной равных возможностей", различия были всегда, и не только имущественные, но и этнические, культурные, какие угодно. И особенно расовые. Точно так же всегда были и конфликты между ветвями власти - законодательной, исполнительной, судебной. Между федеральным центром и штатами. Между разными социальными слоями. Между городом и сельской местностью. В США эти конфликты иногда доходили до крайней черты. Ею стала Гражданская война, ставкой в которой стало рабство чернокожего населения. И сегодня мы наблюдаем отголоски этой войны.
Убийство полицейским чернокожего - один из таких отголосков?
Юрий Рубинский: Для массовых беспорядков убийство чернокожего было, скорее, поводом, нежели причиной. За последние 70 лет в США положение с равноправием чернокожего населения, безусловно, улучшилось. Возникла даже позитивная дискриминация, когда чернокожим даются определенные преференции. Но оказалось, что положение чернокожего населения - не самый болезненный вопрос. В США ведь немало и других меньшинств. Например, азиаты, индейцы, латиносы. У них свои религиозные, культурные и всякие прочие интересы.
А может, главная причина социального кризиса, охватившего США, - неравенство? И прежде всего неравенство экономическое, перетекающее в политическое.
Юрий Рубинский: Безусловно, и это тоже. О каком равенстве можно говорить, когда генеральный директор, член правления крупной компании сегодня имеет доход в 270 раз выше, чем рядовой сотрудник той же компании. Причем за последние 30 лет эта разница увеличилась в 30 раз. Когда один процент населения сосредоточивает в своих руках 30-40 процентов валового национального продукта, - это вызов "американской мечте". И те, кто чувствуют себя в этом смысле уязвленными, будь то "черные" или "белые", - они недовольны. То же самое происходит и на всех континентах. Это глобальное явление. Глобализация сопровождается именно углублением неравенства. И не только внутри отдельных стран, но и между ними. Особенно на фоне подъема Азии, в первую очередь - Китая и ухода туда реального производства - промышленности, сельского хозяйства, в какой-то степени даже научно-технического прогресса. Сам факт, что сейчас отношения США и Китая вылились в новую "холодную войну", уже о многом говорит.
Чернокожие американцы живут в США гораздо лучше, чем в странах своей исторической родины
Агрессивные радикалы в Америке набрасываются на всё, что хоть малейшим образом напоминает им расизм, будь то памятники Христофору Колумбу или эскимо. Расизм - действительно реальная проблема США или он лишь "знамя" протеста, причина которого - общее накопленное недовольство жизнью?
Юрий Рубинский: Это недовольство - относительное. Чернокожие американцы живут в США гораздо лучше, чем в странах своей исторической родины. Гораздо важнее, что американская глубинка, так называемые красные штаты, то есть вся их центральная часть, кроме юга и двух побережий - Западного и Восточного, она чувствует себя ущемленной. По данным социологов, большинство представителей среднего класса говорят: "Наши дети будут жить хуже, чем мы". Это очень важный симптом. И на этом фоне родился этот радикальный популизм, воплощением и квинтэссенцией которого является Дональд Трамп. Парадокс в том, что сам он миллиардер, но оказался выразителем недовольства бедных и средних слоев населения.
Как, на ваш взгляд, президент США справляется с этим кризисом? Он заявил, что Республиканская партия выступает против законопроекта демократов о полицейской реформе. По его словам, сейчас в защите нуждаются сами стражи порядка. Разумно ли, что Трамп поддерживает одну из сторон? Для преодоления кризиса не лучше ли американскому президенту оставаться над схваткой?
Юрий Рубинский: Я считаю, что Трамп пока справляется, но все менее успешно. До пандемии коронавируса казалось, что у него есть достаточно оснований рассчитывать на второй срок, несмотря на его возраст и на то, что у демократов социальная программа более щедрая. Теперь Байден его опережает на 10-12 процентных пункта, причем в ключевых штатах, которые определяют конечный результат.
Насколько сильно пандемия повлияла на избирательную кампанию?
Юрий Рубинский: Она обострила ее. Встал вопрос о выборе между нормальным функционированием экономики, с одной стороны, и жизнями людей, с другой. Такой выбор редко бывает в истории. При этом разные американские меньшинства оказались более уязвимыми, чем белое большинство. Если бы не было коронавируса, то, возможно, так бы все и продолжалось. И уж наверняка движение "Жизнь черных имеет значение" не приобрело бы такой взрывной характер, не вылилось бы в свержение памятников знаковым фигурам американской истории. И расовый вопрос тоже не стал бы поводом для массовых беспорядков. Причины кризиса гораздо глубже, и они не исчезнут столь быстро, но радикальные проявления этого кризиса, я надеюсь, в скором времени сойдут на нет.
Проблемы, с которыми столкнулась Америка, - глобальны
Как, на ваш взгляд, события в США повлияли на общественные настроения в Европе?
Юрий Рубинский: Я убежден, что проблемы, с которыми столкнулась Америка, - глобальны. Что-то похожее происходит и в других странах. В Европе, например, тоже есть проблема меньшинств - выходцев из арабо-мусульманских стран и из Турции. Но если в США религиозный аспект проблемы не в центре конфликта, то в Европе само наличие мусульманской диаспоры, очень сильной и поддерживаемой извне - это очень серьезное дело. Тем более что в Европе социальное государство - это не пустой звук, оно здесь гораздо более развито, чем в США. Иммигранты-мусульмане сейчас страдают от коронавируса сильнее, чем другие. Потому что их социально-экономическое положение менее благоприятное, чем у коренного большинства. На фоне глобализации во всех крупных цивилизационных центрах сегодня под влиянием пандемии по-своему воспроизводится то же самое, что происходит в США. Причем везде, и в США это совершенно очевидно, происходящее сопровождается эхом гражданской войны. Возьмите Францию. Свобода, равенство и братство, ренессанс, просвещение, права человека, демократия - да, все это родилось в Европе. Но Европа была родиной не только демократии и прав человека, но и тоталитаризма, достаточно вспомнить Холокост и нацизм. Какая-то одержимость прошлым наблюдается сегодня во многих странах. К числу стран, претендующих на глобальное переосмысление своей истории, относятся, безусловно, и Соединенные Штаты, которые на каком-то этапе своего развития уверовали в то, что они создали идеальное общество, и что либеральная американская система - высшая точка социальной организации человечества. Оказалось - не так. То же касается и России. Разве Гражданская война не казалась нам в 20-е годы естественным и абсолютно необходимым результатом всей истории не только России, но и мира (вспомним идею "мировой революции"), а оказалось, что это не так. Эхо нашей Гражданской войны - оно все еще с нами, и никуда мы от него не денемся. А сегодняшний американский кризис - это наследственная история Соединенных Штатов.
Европа не родилась демократической и либеральной
Можно ли, наблюдая за происходящим в США, говорить о "крахе либеральных ценностей", "закате западной цивилизации"?
Юрий Рубинский: Под ценностями обычно понимаются основные принципы устройства семьи, общества и государства, разделяемые большинством граждан. Вводя нравственные критерии в оценки отношений не только между людьми и их сообществами, но и государствами, система ценностей служит сеткой координат, вне которой утрачивается идентичность (если не сам смысл существования) любой цивилизации. Ценности - это еще и этическая, моральная оценка поведения человека в разных сферах его существования и деятельности. И прежде всего - оценка его отношений с другими людьми, группами людей, представителями других конфессий, народов... Ведь ценности не только объединяют, но, к сожалению, и разъединяют людей.
Западные ценности, наверное, претерпели какую-то эволюцию. Они менялись в течение времени?
Юрий Рубинский: Они, конечно, менялись в каких-то частностях, но их основа всегда была стабильна. Эти ценности закреплены в нравах и обычаях, догматах и ритуалах религиозных конфессий, нормах законодательства. Их олицетворяют образы подлинных или мифологизированных героев прошлого - пророков и святых, гениев науки и культуры, великих государственных деятелей и полководцев. Чаадаев писал: "Все народы Европы имеют общую физиологию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян - все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что ещё сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть ещё свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Это - идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран. Это и составляет атмосферу Запада; это - больше, чем история, больше, чем психология: это физиология европейского человека".
Либеральная демократия не в первый раз подвергается испытаниям. Справится ли она с кризисом на этот раз?
Юрий Рубинский: Европа не родилась демократической и либеральной. Она была и античной Европой с ее рабовладением, и феодальной Европой с ее средневековьем. Это совсем не то, чем Европа сегодня гордится и что она считает своим генотипом. Эхо этой разной истории Европы, оно всегда с ней будет. Что касается Запада в целом, то набор уже условных ценностей, которые считаются либеральными, он меняется постепенно, а иногда довольно радикально. Но главное, надо разобраться, что такое либерализм. Про великую триаду - свобода, равенство, братство - кто-то у нас говорит, что это дьявольское искушение. Я так не считаю. Если рассуждать философски, то надо задать себе вопрос: что в центре мироздания - Бог или человек? Если Бог, то тогда человек - раб Божий, а поскольку власть от Бога, то человек и раб власти, какой бы она ни была. Другая точка зрения: центр Вселенной - человек. Причем для одних человек изначально добр. Так считал Руссо. Но другие (даже современники Руссо на родине либерализма - в Англии: Гоббс, Бёрк) с отвращением смотрели на французскую революцию, потому что для них либерализм - это свобода, и прежде всего экономическая. Но граница ее - это право меньшинства. А демократия - право большинства. Значит, есть внутреннее противоречие между свободой и равенством. То же самое с либерализмом. Либерализм - это свобода. Она предполагает в том числе и правовые гарантии частной собственности. Но у одних этой собственности больше, а у других меньше. Тогда выходит, что равенство и справедливость - на одном полюсе, а свобода на другом. И в той же Франции, например, либерализм сегодня - ругательное слово. Потому что либерал - враг социального государства. Этот конфликт между свободой и равенством, он в Европе резко обострился. Кроме того, он помножен на проблему меньшинств в Европе на фоне массовой иммиграции. Во Франции примерно 10 процентов населения в той или иной степени - люди, чьи родители или один из них родились за границей, а если вести отсчет от бабушек и дедушек, то иммигранты составят четверть населения страны. Поэтому разговоры о якобы вечных и единых либеральных ценностях, скрепляющих западную цивилизацию, не слишком убедительны. Либеральные ценности весьма противоречивы и будут таковыми всегда. События в Америке это подтверждают.
Юрий Рубинский - политолог, дипломат, специалист по современной истории и политике Франции. Доктор исторических наук. Родился в 1930 году. Закончил МГИМО. В течение тридцати лет работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. Был единственным в СССР специалистом, предсказавшим неизбежный уход Шарля де Голля с политической сцены в результате майского кризиса 1968 года, а также вероятный приход к власти правительства социалистов в 1981 году.
Читал курсы лекций в университетах Парижа, Экс-ан-Прованса, Тура, Страсбургском институте политических наук, парижском Институте международных отношений. Выступал с лекциями в университетах США, Великобритании, Швейцарии, Португалии, Алжира, Туниса, Марокко...
С 1997 года - руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН. Кавалер ордена Почетного легиона и командор ордена Академических пальм, лауреат премии Гизо Французской академии за книгу "Россия во Франции".
В 1978 - 1985 и 1987 - 1997 годах работал в МИД СССР, затем в МИД РФ в качестве советника, первого советника посольства во Франции. Имеет дипломатический ранг советника I класса.