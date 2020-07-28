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28.07.2020 13:26
Рубрика: Власть

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Текст: Татьяна Замахина
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается скорректировать процедуру применения Россией экономических санкций.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Изменяются положения закона 2006 года, позволяющего РФ применять санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Если закон будет принят, экономические ограничения смогут вводить не только в отношении отдельных иностранных компаний и граждан, но и компаний, которые они контролируют более чем на 25%. Сюда включается участие в деятельности на основе договоров доверительного управления имуществом или простого товарищества, поручения, акционерного или иного соглашения.

Кроме того, Центробанк сможет отозвать лицензию у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций. Это касается банков, страховых организаций, НПФ, участников рынка ценных бумаг.

При этом лицо, которого коснулась блокировка, будет вправе осуществлять операции при получении и расходовании пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты. А также тратиться на уплату налогов и штрафов.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Уточняется, что он будет распространяться на правоотношения с 22 октября 2018 года.

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