Как быстрее и удобнее добраться до популярных курортных мест

Новости

Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии 20:38
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд 20:31
Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса 20:20
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 20:20
Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов 20:19
Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления 20:09
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции 19:55
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму 19:45
В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика 19:39
Ялтинский международный экономический форум отменен 19:31
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19 19:15
В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус 19:15
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения поездов возбудили дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 20:22
Рубрика: Экономика

Самая короткая дорога к морю

Как быстрее и удобнее добраться до популярных курортных мест
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 166(8220)
По данным госкомпании "Автодор", ежедневно в июле-августе по трассе "Дон" проезжает до 60 тысяч машин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По большей части это к морю едут отдыхающие. В этом году трафик увеличился. Поехали и те, кто раньше отдыхал за границей, и те, кто обычно добирался до моря на поезде или самолете. Люди справедливо считают, что ехать на своей машине со своей семьей намного безопаснее.

По "Дону" можно доехать к побережью Черного и Азовского морей, которые расположены на территории трех регионов - Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым. Но если кто-то думает, что трасса настолько прямая, что можно даже маршрут не строить - сел и поехал, то он сильно заблуждается. На ней есть масса нюансов, которые лучше всего изучить еще до поездки. "Российская газета - Неделя" сделала это вместе с известным автоэкспертом Игорем Моржаретто.

Как доехать до Азовского моря?

Самое близкое от Москвы южное море - Азовское. Его кусочек расположен в Ростовской области, в городе Таганроге.

- От Москвы это чуть более тысячи километров. От самого Ростова-на-Дону Таганрог находится в 60 километрах. По хорошей дороге, не напрягаясь, можно доехать за 12-13 часов, - рассказывает Игорь Моржаретто.

Как добраться? Не доезжая до Ростова-на-Дону, нужно съехать на Северный обход города и через аэропорт уйти на трассу Ростов - Таганрог.

От Краснодара до Крымского моста пока скоростной дороги нет - придется ехать или через Новороссийск, или через Славянск-на-Кубани

Таганрог - довольно уютный город с историей. Отдых там понравится тем людям, кому хочется отдохнуть уединенно, камерно, кого напрягает большое скопление людей, как в раскрученных туристических центрах.

Главный минус Таганрога - очень мелкое море. Вернее город омывает Таганрогский залив, который катастрофически мелкий. Все основные базы отдыха и места для купания находятся на лимане. Там пресная вода с горчинкой, но зато можно плавать. Хотя и нет пляжей в привычном понимании.

Популярное место отдыха на Азовском море - станица Голубицкая. Но это уже в Краснодарском крае - в Темрюкском районе. Там море тоже неглубокое, но купаться можно.

Как доехать? По трассе "Дон" через Новороссийск и Анапу. В принципе трасса "Дон" и идет от Москвы до Новороссийска. Но на Кубани участок от Джубги до Новороссийска называют для простоты понимания "нижней дорогой". Есть еще "верхняя дорога" - это трасса, которая начинается перед Краснодаром и уходит в сторону Славянска-на-Кубани.

Как доехать до черноморского побережья? 

Черноморское побережье Краснодарского края можно условно разделить на южную и северную половину. Юг - это Туапсе и Сочи, север - Геленджик, Новороссийск, Анапа.

Как доехать? Если отдых предполагается в южной половине, то туда в принципе ведет только одна дорога - за Краснодаром трасса "Дон" пройдет через крошечную Адыгею и начнет спускаться к морю - к Джубге. Добравшись до Джубги, надо уходить налево - на серпантин (трасса Е97). До Сочи по нему придется ехать примерно 200 километров. Виды там довольно живописные: с одной стороны будет море, с другой - скалы.

Фото: Ykt.ru
В Якутии предприняли вторую попытку наладить промышленный туризм

Пугаться не стоит, дорога там вполне безопасная, ее хорошо отремонтировали перед сочинской Олимпиадой, но расслабиться за рулем не удастся. Крутых поворотов будет предостаточно. И надеяться на быстрое преодоление этого участка не стоит. Серпантин - двухполосный (по одной полосе в каждую сторону). В обоих направлениях постоянно идут фуры, которые медленно преодолевают повороты. Но обгонять их там - верх безрассудства. На это решаются только местные, которые как свои пять пальцев изучили все изгибы серпантина.

В сторону Геленджика, Новороссийска и Анапы от Джубги надо ехать направо (это как раз будет "нижняя дорога"). Это та же Е97 (входит в состав трассы "Дон" от Джубги до Новороссийска). После Новороссийска Е97 перетекает в Е115, а после Анапы снова становится Е97. Именно Е97 идет до Таманского полуострова и заходит на Крымский мост.

Тем, кто путешествует в Анапу - традиционное место отдыха с детьми, можно еще проехать по "верхней дороге". Не доезжая до кубанской столицы, надо уходить на трассу А289, которая выведет к Славянску-на-Кубани. Есть еще один альтернативный маршрут, но для того, чтобы на него попасть, нужно обойти Краснодар, выйти в сторону Е115 и двигаться по направлению Абинска и Крымска.

Второй маршрут считается более короткий, но, скорее всего, в понимании местных жителей. Эти две дороги преимущественно двухполосные, на них множество запрещающих обгон знаков, постоянно идут населенные пункты, где быстрее 60 км в час не разгонишься.

Все дороги ведут в Крым?

К сожалению, пока в Крым прямая и быстрая дорога заканчивается в районе Краснодара. А дальше - опять же либо через Славянск-на-Кубани, либо через Новороссийск. "В пик сезона везде пробки и везде сложно и долго. Но других вариантов нет. Я советую к Крымскому мосту ехать все-таки через Новороссийск, так же как и в Анапу. По километражу это дольше, но зато маршрут более понятный", - советует Игорь Моржаретто. После Анапы нужно держать курс на Керчь.

В Крыму запутаться сложно - главная магистраль полуострова - трасса "Таврида", которая еще расширяется. Всем, кто едет в Ялту и другие города Южного берега Крыма, нужно двигаться только по ней до Симферополя - это самый простой и безопасный маршрут. Местные, правда, больше любят серпантин через Судак, но он сложный. Там пробок нет, как на "Тавриде", но и качество дороги не везде удовлетворительное.

Фото: iStock
Как будут возвращать деньги за аннулированные туристические поездки

Где остановиться в пути?

От Москвы до Новороссийска примерно 1400 километров, до Анапы нужно прибавить еще 100 километров. До Сочи от российской столицы - 1600 километров. Для тогочтобы увидеть Ласточкино гнездо, придется проехать от МКАД более 1800 километров. Понятно, что за один день такое расстояние не преодолеть. В среднем стоимость ночевки - 2 тысячи рублей за стандартный двухместный номер.

Сколько стоит бензин?

Подсчитать с точностью до литра, сколько придется заправить бензина во время поездки на юг, не возьмется ни один эксперт. Здесь играет роль масса факторов: модель и класс машины, стиль вождения, будет ли человек на юге еще путешествовать. Если считать очень усредненно, то 10-15 тысяч уйдет только на путь к морю и обратно.

От Москвы до Краснодара на трассе "Дон" есть платные участки. С 28 июля по 31 октября 2020 года на них действуют летние тарифы, которые традиционно выше зимних. Проезд по всем платным участкам "Дона" на легковом автомобиле в дневное время обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass - в 1471 рубль. Те, кто подключился к программе лояльности, проедут за 1250 рублей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ольга Игнатова
Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным