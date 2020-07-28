Как быстрее и удобнее добраться до популярных курортных мест

По данным госкомпании "Автодор", ежедневно в июле-августе по трассе "Дон" проезжает до 60 тысяч машин.

По большей части это к морю едут отдыхающие. В этом году трафик увеличился. Поехали и те, кто раньше отдыхал за границей, и те, кто обычно добирался до моря на поезде или самолете. Люди справедливо считают, что ехать на своей машине со своей семьей намного безопаснее.

По "Дону" можно доехать к побережью Черного и Азовского морей, которые расположены на территории трех регионов - Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым. Но если кто-то думает, что трасса настолько прямая, что можно даже маршрут не строить - сел и поехал, то он сильно заблуждается. На ней есть масса нюансов, которые лучше всего изучить еще до поездки. "Российская газета - Неделя" сделала это вместе с известным автоэкспертом Игорем Моржаретто.

Как доехать до Азовского моря?

Самое близкое от Москвы южное море - Азовское. Его кусочек расположен в Ростовской области, в городе Таганроге.

- От Москвы это чуть более тысячи километров. От самого Ростова-на-Дону Таганрог находится в 60 километрах. По хорошей дороге, не напрягаясь, можно доехать за 12-13 часов, - рассказывает Игорь Моржаретто.

Как добраться? Не доезжая до Ростова-на-Дону, нужно съехать на Северный обход города и через аэропорт уйти на трассу Ростов - Таганрог.

От Краснодара до Крымского моста пока скоростной дороги нет - придется ехать или через Новороссийск, или через Славянск-на-Кубани

Таганрог - довольно уютный город с историей. Отдых там понравится тем людям, кому хочется отдохнуть уединенно, камерно, кого напрягает большое скопление людей, как в раскрученных туристических центрах.

Главный минус Таганрога - очень мелкое море. Вернее город омывает Таганрогский залив, который катастрофически мелкий. Все основные базы отдыха и места для купания находятся на лимане. Там пресная вода с горчинкой, но зато можно плавать. Хотя и нет пляжей в привычном понимании.

Популярное место отдыха на Азовском море - станица Голубицкая. Но это уже в Краснодарском крае - в Темрюкском районе. Там море тоже неглубокое, но купаться можно.

Как доехать? По трассе "Дон" через Новороссийск и Анапу. В принципе трасса "Дон" и идет от Москвы до Новороссийска. Но на Кубани участок от Джубги до Новороссийска называют для простоты понимания "нижней дорогой". Есть еще "верхняя дорога" - это трасса, которая начинается перед Краснодаром и уходит в сторону Славянска-на-Кубани.

Как доехать до черноморского побережья?

Черноморское побережье Краснодарского края можно условно разделить на южную и северную половину. Юг - это Туапсе и Сочи, север - Геленджик, Новороссийск, Анапа.

Как доехать? Если отдых предполагается в южной половине, то туда в принципе ведет только одна дорога - за Краснодаром трасса "Дон" пройдет через крошечную Адыгею и начнет спускаться к морю - к Джубге. Добравшись до Джубги, надо уходить налево - на серпантин (трасса Е97). До Сочи по нему придется ехать примерно 200 километров. Виды там довольно живописные: с одной стороны будет море, с другой - скалы.

Пугаться не стоит, дорога там вполне безопасная, ее хорошо отремонтировали перед сочинской Олимпиадой, но расслабиться за рулем не удастся. Крутых поворотов будет предостаточно. И надеяться на быстрое преодоление этого участка не стоит. Серпантин - двухполосный (по одной полосе в каждую сторону). В обоих направлениях постоянно идут фуры, которые медленно преодолевают повороты. Но обгонять их там - верх безрассудства. На это решаются только местные, которые как свои пять пальцев изучили все изгибы серпантина.

В сторону Геленджика, Новороссийска и Анапы от Джубги надо ехать направо (это как раз будет "нижняя дорога"). Это та же Е97 (входит в состав трассы "Дон" от Джубги до Новороссийска). После Новороссийска Е97 перетекает в Е115, а после Анапы снова становится Е97. Именно Е97 идет до Таманского полуострова и заходит на Крымский мост.

Тем, кто путешествует в Анапу - традиционное место отдыха с детьми, можно еще проехать по "верхней дороге". Не доезжая до кубанской столицы, надо уходить на трассу А289, которая выведет к Славянску-на-Кубани. Есть еще один альтернативный маршрут, но для того, чтобы на него попасть, нужно обойти Краснодар, выйти в сторону Е115 и двигаться по направлению Абинска и Крымска.

Второй маршрут считается более короткий, но, скорее всего, в понимании местных жителей. Эти две дороги преимущественно двухполосные, на них множество запрещающих обгон знаков, постоянно идут населенные пункты, где быстрее 60 км в час не разгонишься.

Все дороги ведут в Крым?

К сожалению, пока в Крым прямая и быстрая дорога заканчивается в районе Краснодара. А дальше - опять же либо через Славянск-на-Кубани, либо через Новороссийск. "В пик сезона везде пробки и везде сложно и долго. Но других вариантов нет. Я советую к Крымскому мосту ехать все-таки через Новороссийск, так же как и в Анапу. По километражу это дольше, но зато маршрут более понятный", - советует Игорь Моржаретто. После Анапы нужно держать курс на Керчь.

В Крыму запутаться сложно - главная магистраль полуострова - трасса "Таврида", которая еще расширяется. Всем, кто едет в Ялту и другие города Южного берега Крыма, нужно двигаться только по ней до Симферополя - это самый простой и безопасный маршрут. Местные, правда, больше любят серпантин через Судак, но он сложный. Там пробок нет, как на "Тавриде", но и качество дороги не везде удовлетворительное.

Где остановиться в пути?

От Москвы до Новороссийска примерно 1400 километров, до Анапы нужно прибавить еще 100 километров. До Сочи от российской столицы - 1600 километров. Для тогочтобы увидеть Ласточкино гнездо, придется проехать от МКАД более 1800 километров. Понятно, что за один день такое расстояние не преодолеть. В среднем стоимость ночевки - 2 тысячи рублей за стандартный двухместный номер.

Сколько стоит бензин?

Подсчитать с точностью до литра, сколько придется заправить бензина во время поездки на юг, не возьмется ни один эксперт. Здесь играет роль масса факторов: модель и класс машины, стиль вождения, будет ли человек на юге еще путешествовать. Если считать очень усредненно, то 10-15 тысяч уйдет только на путь к морю и обратно.

От Москвы до Краснодара на трассе "Дон" есть платные участки. С 28 июля по 31 октября 2020 года на них действуют летние тарифы, которые традиционно выше зимних. Проезд по всем платным участкам "Дона" на легковом автомобиле в дневное время обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass - в 1471 рубль. Те, кто подключился к программе лояльности, проедут за 1250 рублей.