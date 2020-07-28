"Работа по поиску частот для развертывания сетей 5G находится в активной фазе, - сообщили в пресс-службе минкомсвязи. - На заседании ГКРЧ, состоявшемся 17 марта 2020 года, были определены перспективные диапазоны радиочастот для построения сетей связи стандарта 5G/IMT-2020. Это диапазоны 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц. Кроме того, для стандарта 5G/IMT-2020 решением ГКРЧ N 20-54-02 была выделена неопределенному кругу лиц полоса радиочастот в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц)".
По словам президента МТС Алексея Корня, получение первой лицензии на 5G является историческим моментом для отрасли, но предстоит еще многое сделать для того, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми. При этом в минкомсвязи пояснили, что любой оператор также может подать заявление в Роскомнадзор на получение лицензии в соответствии с решением ГКРЧ N 20-54-02.
"Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России, - отметили в пресс-службе "Билайн". - Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения. Также это не решает ключевой проблемы развития 5G в России, связанной с выделением глобально признанного, гармонизированного спектра частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Выделенный соответствующим решением ГКРЧ для неопределенного круга лиц миллиметровый диапазон (24,25-25,65 ГГц) имеет много ограничений, одно из которых - ограниченное, исключительно точечное покрытие".
В минкомсвязи отмечают, что трудности в вопросе определения частотного спектра обусловлены тем, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который признан в мире одним из наиболее привлекательных для создания сетей 5G, в России широко используется как гражданскими средствами связи, так и сетями связи правительственного и специального назначения. "В этой связи поиск решений совместного использования существующих систем и сетей 5G является крайне трудоемкой и дорогостоящей задачей, в решении которой, естественно, должны быть заинтересованы все стороны", - подчеркнули в ведомстве.