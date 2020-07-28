Сотовый оператор МТС получил лицензию на оказание услуг мобильной связи поколения 5G в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором до 16 июля 2025 года. Эксперты называют это историческим моментом для отрасли в целом, но считают, что проблема выделения наиболее эффективного диапазона для технологии еще не решена.

"Работа по поиску частот для развертывания сетей 5G находится в активной фазе, - сообщили в пресс-службе минкомсвязи. - На заседании ГКРЧ, состоявшемся 17 марта 2020 года, были определены перспективные диапазоны радиочастот для построения сетей связи стандарта 5G/IMT-2020. Это диапазоны 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц. Кроме того, для стандарта 5G/IMT-2020 решением ГКРЧ N 20-54-02 была выделена неопределенному кругу лиц полоса радиочастот в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц)".

Массовое применение сетей 5G еще пока дело будущего

По словам президента МТС Алексея Корня, получение первой лицензии на 5G является историческим моментом для отрасли, но предстоит еще многое сделать для того, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми. При этом в минкомсвязи пояснили, что любой оператор также может подать заявление в Роскомнадзор на получение лицензии в соответствии с решением ГКРЧ N 20-54-02.

"Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России, - отметили в пресс-службе "Билайн". - Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения. Также это не решает ключевой проблемы развития 5G в России, связанной с выделением глобально признанного, гармонизированного спектра частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Выделенный соответствующим решением ГКРЧ для неопределенного круга лиц миллиметровый диапазон (24,25-25,65 ГГц) имеет много ограничений, одно из которых - ограниченное, исключительно точечное покрытие".

В минкомсвязи отмечают, что трудности в вопросе определения частотного спектра обусловлены тем, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который признан в мире одним из наиболее привлекательных для создания сетей 5G, в России широко используется как гражданскими средствами связи, так и сетями связи правительственного и специального назначения. "В этой связи поиск решений совместного использования существующих систем и сетей 5G является крайне трудоемкой и дорогостоящей задачей, в решении которой, естественно, должны быть заинтересованы все стороны", - подчеркнули в ведомстве.