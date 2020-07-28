Улучшение работы региональных водоканалов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" сокращает издержки самих предприятий и коммунальные платежи жителей. Как это удается, рассказали эксперты Федерального центра компетенций (оператор нацпроекта).

Всего в нацпроекте участвуют почти полсотни предприятий сферы ЖКХ. Сам ФЦК курирует 18 из них. Ключевым решением для многих стало внедрение "технологии 5С": стандартизация, сортировка, содержание в чистоте, соблюдение порядка, совершенствование рабочих мест.

"Система 5С позволяет практически без затрат сокращать потери, вызванные лишними движениями работника, - объясняет гендиректор ФЦК Николай Соломон. - Ее внедрение экономит силы, вводит в привычку порядок на рабочих местах, делает условия труда максимально безопасными. Их внедрение гарантирует стабильность рабочего процесса, сокращает риск брака, позволяет заранее обнаруживать и устранять поломки оборудования. И в конечном счете увеличить производительность".

На предприятии "Кубаньводкомплекс" самым проблемным здесь был признан участок аварийно-восстановительных работ.

"Результат нашей работы по внедрению системы 5С - сэкономлено 12 млн рублей за счет сокращения потерь воды на 100 тысяч кубометров - с 57% до 54%, потребление электричества при производстве работ снижено на четверть", - рассказали эксперты организации. Это позволило отказаться от повышения тарифов на воду для населения в первой половине 2020 года.

На обслуживающем 1,3 млн потребителей Нижегородском водоканале эксперты столкнулись с тем, что на участке санации (замены поврежденного трубопровода, когда новые трубы прокладываются внутри старых, без копания траншей) диспетчеры вручную направляли бригады и транспорт, это приводило к низкой загрузке техники (32%). После внедрения онлайн-системы управления и оснащения машин GPS-маячками этот показатель вырос до 51%.

Ключевым стало внедрение "технологии 5С": стандартизация, сортировка, содержание в чистоте, соблюдение порядка, совершенствование рабочих мест

Кроме того, был определен перечень мелких работ, ремонтов и запчастей, которые должны быть непосредственно на эксплуатационном участке, обеспечен запас комплектующих. В результате выработка на человека выросла на 21%.

Предприятие "Водоканал Волжский" (Волгоградская область) взялось за оптимизацию работы по фильтрации питьевой воды. Здесь внедрение системы 5С позволило сократить расход реагента на 20% (это снизило издержки на 850 тыс. рублей в год) и высвободить 340 кв. м склада. Время приготовления раствора сократилось с 41 до 27 минут.