Новости

СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения электровозов возбуждено уголовное дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
Найдены новые доказательства теории о крахе Византийской империи 18:18
В Петербурге появится первый в России хоспис для молодежи 18:11
В Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона 18:08
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 17:56
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 17:47
Елена Хахалева отчислена из штата судей Краснодарского края 17:44
Депутаты и писатели оценили инициативу спрятать под ключ книги "18+" 17:44
В Краснодаре установлен рекорд по рождаемости двойняшек 17:42
Осужденному экс-главе Коми предъявили новое обвинение 17:40
Москвич попал в кому из-за конфликта с пенсионером в автобусе 17:38
Австралийские пожары привели к гибели или бегству 3 млрд животных 17:38
В Ижевске посетители парка застряли на сломанном аттракционе 17:33
В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Все течет, все сокращается

Как водоканалы избегают лишних трат и уменьшают платежи для потребителей
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Улучшение работы региональных водоканалов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" сокращает издержки самих предприятий и коммунальные платежи жителей. Как это удается, рассказали эксперты Федерального центра компетенций (оператор нацпроекта).
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Всего в нацпроекте участвуют почти полсотни предприятий сферы ЖКХ. Сам ФЦК курирует 18 из них. Ключевым решением для многих стало внедрение "технологии 5С": стандартизация, сортировка, содержание в чистоте, соблюдение порядка, совершенствование рабочих мест.

Фото: iStock
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

"Система 5С позволяет практически без затрат сокращать потери, вызванные лишними движениями работника, - объясняет гендиректор ФЦК Николай Соломон. - Ее внедрение экономит силы, вводит в привычку порядок на рабочих местах, делает условия труда максимально безопасными. Их внедрение гарантирует стабильность рабочего процесса, сокращает риск брака, позволяет заранее обнаруживать и устранять поломки оборудования. И в конечном счете увеличить производительность".

На предприятии "Кубаньводкомплекс" самым проблемным здесь был признан участок аварийно-восстановительных работ.

"Результат нашей работы по внедрению системы 5С - сэкономлено 12 млн рублей за счет сокращения потерь воды на 100 тысяч кубометров - с 57% до 54%, потребление электричества при производстве работ снижено на четверть", - рассказали эксперты организации. Это позволило отказаться от повышения тарифов на воду для населения в первой половине 2020 года.

На обслуживающем 1,3 млн потребителей Нижегородском водоканале эксперты столкнулись с тем, что на участке санации (замены поврежденного трубопровода, когда новые трубы прокладываются внутри старых, без копания траншей) диспетчеры вручную направляли бригады и транспорт, это приводило к низкой загрузке техники (32%). После внедрения онлайн-системы управления и оснащения машин GPS-маячками этот показатель вырос до 51%.

Ключевым стало внедрение "технологии 5С": стандартизация, сортировка, содержание в чистоте, соблюдение порядка, совершенствование рабочих мест

Кроме того, был определен перечень мелких работ, ремонтов и запчастей, которые должны быть непосредственно на эксплуатационном участке, обеспечен запас комплектующих. В результате выработка на человека выросла на 21%.

Предприятие "Водоканал Волжский" (Волгоградская область) взялось за оптимизацию работы по фильтрации питьевой воды. Здесь внедрение системы 5С позволило сократить расход реагента на 20% (это снизило издержки на 850 тыс. рублей в год) и высвободить 340 кв. м склада. Время приготовления раствора сократилось с 41 до 27 минут.

Экономика ЖКХ Реформа ЖКХ

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным