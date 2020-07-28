Оформить пенсию, получить социальную страховку или узнать о начисленных налогах можно будет в отделениях банков или через банковские мобильные приложения. Эксперимент с получением госуслуг через банки предложило начать минэкономразвития. Проект постановления об этом направлен в правительство.

В рамках эксперимента, который продлится в течение всего 2021 года, отделения нескольких банков в Астраханской, Кировской и Московской областях, Санкт-Петербурге и Башкирии будут оказывать услуги Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

Сейчас для оформления пенсии необходимо очно посетить банк и ПФР. Как показывает практика, около 20-30% заявлений в ПФР не поступает из-за неправильного оформления документов или других причин, указывает минэкономразвития. До первого зачисления денежных средств пенсионер даже не знает, оформлена ли пенсия или нет. В предложенной министерством схеме банк будет и принимать заявления, и уведомлять клиента о результате.

Впрочем, большинство пенсий уже оформляется онлайн - через личный кабинет на портале ПФР или на едином портале госуслуг. Доля таких обращений превышает 70%, по большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно.

Для этого используются данные, которые переданы работодателями в информационную систему фонда, сообщили в ПФР.

Но для некоторых пенсионных выплат по-прежнему необходимо посещать территориальный орган ПФР - для подтверждения проживания на Севере, продления пенсии по доверенности и так далее. Это требуется по закону. В период пандемии ПФР принял решение до конца июля избавить граждан от необходимости очно посещать офисы фонда. Будет ли этот режим продлен, пока непонятно. Также остается неясным, понадобится ли вносить в законодательство изменения, чтобы перечисленные выше процедуры можно было проводить через банк.

"Мы рассчитываем, что благодаря эксперименту будет создан новый способ предоставления государственных услуг. За счет этого повысится их доступность, а также откроются возможности для оказания гражданам и бизнесу сервисов, включающих в себя как государственные, так и банковские услуги", - считает статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. В режиме "одного окна" клиент сможет получить всю информацию о размере налоговых выплат, пенсионных начислениях и положенных льготах.

Эксперимент предполагает две схемы взаимодействия - офлайн и онлайн. В первом случае услуги будут оформляться после визита в банк. Во втором - при авторизации в мобильном приложении банка через единый портал госуслуг (единую систему идентификации и аутентификации, ЕСИА).

Детали взаимодействия банков с государством в этом случае до конца не ясны. "Мы ожидаем дальнейших шагов, чтобы совместно с ведомствами - участниками эксперимента приступить к проработке механизма предоставления госуслуг в отделениях банка", - сообщили в Сбербанке.

О готовности участвовать в эксперименте также заявили ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Россельхозбанк.

"Мы сейчас разрабатываем отдельный раздел на сайте с информацией о том, какие госуслуги наши клиенты смогут получить в ближайшем будущем. К ним относятся такие сервисы, как подтверждение учетной записи портала госуслуг, биометрическая идентификация, выписка о состоянии индивидуального лицевого счета из Пенсионного фонда и подача заявления в Пенсионный фонд", - рассказали в Промсвязьбанке.

Финансовые организации уже взаимодействуют с государственными информационными системами в рамках "цифрового профиля гражданина" - единой платформы, которая к 2023 году должна обеспечить полный обмен информацией о гражданах между государством и частными организациями.

В конце мая минкомсвязи и ЦБ РФ сообщили о запуске эксперимента, в рамках которого банковские системы подключаются к порталу госуслуг и могут получать сведения о клиенте из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других в формате "одного окна".

У многофункциональных центров госуслуг "Мои документы" появится альтернатива - отделения банков

Благодаря этому процесс заполнения анкеты для получения кредитов и других банковских услуг проходит в несколько раз быстрее: достаточно нажать "Заполнить данными из госуслуг", и 80 процентов анкеты заполняется автоматически. В ВТБ рассказали, что на начало июня более 350 тысяч клиентов банка уже воспользовались сервисом цифрового профиля при оформлении на сайте заявлений на кредитные продукты. "У нас почти 15 процентов всех заявлений на оформление кредита, получения кредитной карты и рефинансирование заполняется с использованием данных из государственных систем. Далее планируем тиражировать его на все продукты банка", - прокомментировали в пресс-службе банка.

Бесшовная интеграция с порталом госуслуг позволит оперативно обновлять сведения - клиентам не потребуется идти в офис для уведомления банка о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства, пояснили в Промсвязьбанке.

В минкомсвязи поддерживают новую инициативу минэкономразвития: она позволит не только быстрее оформлять банковские продукты за счет данных портала госуслуг, но и получать госуслуги через банки.