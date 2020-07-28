Кириленко выдвинули на новый срок президентства в федерации баскетбола

Начался процесс выдвижения кандидатов на пост главы Российской федерации баскетбола (РФБ) в преддверии назначенной на 20 августа отчетно-выборной конференции организации. Региональная федерация баскетбола "Удмуртия" уже выдвинула на новый срок работы действующего главу РФБ Андрея Кириленко.

Выдвижение Кириленко от Удмуртии не случайно. Ведь наш лучший баскетболист в постсоветской истории, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 2007 и бронзовый призер Олимпиады 2012 родился в столице этой республики Ижевске. Кириленко является президентом РФБ с августа 2015 года.

- Федерация баскетбола "Удмуртии" полностью поддерживает основные направления работы РФБ при Кириленко, - заявил президент республиканской федерации Марат Зиятдинов. - Мы видим изменения и положительную динамику. Все спортивные баскетбольные мероприятия проводятся на качественно новом уровне. Большое внимание уделяется развитию детского и массового баскетбола: здесь хочется отметить и детский фестиваль "Мини-Баскет", и первенство России среди ветеранов. Огромное значение для популяризации баскетбола имеет и ежегодный форум "Экспо-Баскет". Андрей Геннадьевич - наш земляк, он здесь родился, и мы рады выдвинуть его кандидатуру в президенты РФБ. Конечно, впереди предстоит много работы. Но мы уверены, что нынешняя команда РФБ при поддержке регионов готова решать поставленные задачи.

Безусловно, до 20 августа еще есть время, и другие кандидатуры тоже могут выдвигаться в порядке, прописанном в уставе РФБ. Однако, если взглянуть на ситуацию в ее нынешней объективной реальности, то альтернативы Кириленко, по большому счету, нет. Да и одного президентского срока явно маловато, чтобы успеть сделать все задуманное,. Работы еще предстоит много, и сам Кириленко это прекрасно понимает.

В его пользу говорит хотя бы тот факт, что это не "кабинетный" руководитель. Экс-баскетболист по-прежнему мобилен, скор на подъем. Кириленко много путешествует с деловыми визитами ездит по различным регионам страны, встречаясь с представителями местных федераций, клубов, органов власти, узнает напрямую о существующих проблемах и помогая в их решении.

За последние годы РФБ при непосредственном участии Кириленко запустила много новых проектов и программ по развитию баскетбола в России. В их числе - тренировочные лагеря для молодых игроков, тренерские и судейские семинары, турниры NBA Junior, мощный по размаху ежегодный фестиваль "Экспо-Баскет", специализированный телеканал "Мир Баскетбола". Из совсем недавних активностей федерации можно выделить проведение официальных, зарегистрированных Минспорта РФ чемпионатов России по интерактивному баскетболу и кибербаскетболу 3х3. Плюс отметим совместную программу РФБ и одного из крупнейших банков, направленную на поддержку детского спорта в территориальных субъектах России, в частности, строительство в разных городах страны семи центров развития баскетбола 3х3.

Благодаря авторитету Кириленко в мировом баскетболе Россия заметно укрепила свои позиции и влияние в Международной федерации баскетбола (ФИБА). На данный момент наша страна имеет рекордное количество представителей в составах руководящих органов и рабочих комиссий ФИБА и континентальной ФИБА-Европа. Сам Кириленко возглавляет департамента ФИБА по баскетболу 3х3.

Кстати, за три последних года РФБ выбилась в число явных лидеров в этом новом олимпийском виде спорта: мужская и женская сборная получили прямые путевки на Игры в Токио, у нас существует грамотно выстроенная система соревнований по баскетболу 3х3, позволившая России занять первое место в мировом рейтинге.

Несмотря на все трудности и объективные проблемы с подготовкой игроков в стране, есть успехи и на уровне сборных, прежде всего, резервных. Так, женская сборная U-19 впервые в истории выиграла чемпионат мира (в 2017-м в Италии), победив в финале грозных соперниц из США. А последний полноценный сезон (2019) был для наших резервных команд одним из самых успешных в российской истории, то есть за период с 1993 года. В четырех из шести чемпионатах Европы в различных возрастных категориях Россия вошла в сильнейшие квартеты итоговых классификаций, и впервые в истории обе сборные до 16 лет отобрались на чемпионаты мира, причем девушки сделали это в статусе сильнейших в Старом свете.