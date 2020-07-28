Китай стал главным импортером российского мяса

Китай стал самым крупным покупателем российского мяса, опередив по объемам ввоза Украину. За шесть месяцев 2020 года в материковый Китай поставлено 45% продукции в натуральном выражении, с учетом Гонконга эта цифра составила 54%.

Доля прежнего лидера - Украины - в российском экспорте сократилась до 16% (было 28%). При этом в денежном выражении зафиксирован рост отгрузки с 42 млн долларов до 53 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Динамика экспорта мяса из России с начала года шла вверх - за шесть месяцев поставки этой продукции увеличились в 2,2 раза. Среди основных причин - наращивание доли поставок мяса птицы. Рост наблюдается и в деньгах. С января по июнь за рубеж отечественные производители поставили мяса и мясных субпродуктов на 336 миллионов долларов (против 149 миллионов долларов в прошлом году).