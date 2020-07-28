Когда ждать вторую волну коронавируса в России

Вторую волну COVID-19 эпидемиологи прогнозируют на конец осени. Очередной подъем заболеваемости ожидается в ноябре, что характерно для всех респираторных вирусных инфекций, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. По его словам, выраженность сезонного роста не будет очень высокой, поскольку вирус, циркулируя среди населения, адаптируется к человеку и снижает свою вирулентность. Брико отмечает, что SARS-CoV-2 никуда не уйдет, останется в популяции людей и будет периодически возвращаться. "Вирусы приспосабливаются, им невыгодно убивать своего хозяина, у них задача - циркулировать", сказал он. В этом году помимо нового SARS-CoV-2 россияне болели четырьмя видами коронавирусов. Каждый из них когда-то попал в популяцию людей, остался в ней и стал сезонным.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов уверен, если вторая волна и будет, то встретить ее российское здравоохранение сможет во всеоружии. "Мы сработаем еще эффективнее, потому что есть опыт и понимание, что нужно делать", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени у населения уже частично будет сформирован иммунитет, так как количество переболевших растет.

Как отметил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов, сегодня популяционный иммунитет в среднем по стране составляет 30%, в Москве - 65%, предполагается, что к осени он вырастет еще на 5-8%. Показатели достаточно высокие, однако вирус может прекратить циркулировать только в том случае, если устойчивый иммунитет к нему будет у 95% населения, пояснил он. Тогда и всеобщей вакцинации не потребуется. При этом Костинов отметил, что у людей бывает сезонный иммунитет, который характерен для территорий проживания, где четко выделяются четыре времени года: зима, весна, лето и осень. "У людей, проживающих в таком климате, особенно устроена иммунная система. Летом у них организм крепнет, зимой иммунитет снижается. Этим россияне отличаются, например, от бразильцев, которые зиму никогда не видели", - сказал он. Поэтому для жителей нашей страны период наступления второй волны коронавируса во многом зависит от погодных условий. Будет хорошая погода - заболеваемость будет ниже. При плохой погоде рост заболеваемости может начаться даже в сентябре, уверен Костинов.

Спровоцировать новую вспышку коронавируса может начало учебного года, не исключает Николай Брико. "И сейчас нужно понять, как мы начнем сентябрь с детскими садами, школами. COVID-19 - болезнь организованных коллективов, инфекцией прежде всего поражаются те, кто пребывает в местах массового скопления: вирус легко распространяется в домах престарелых, среди военнослужащих, в образовательных учреждениях. Это общемировая статистика. Это надо принимать во внимание", - сказал эксперт.

В Роспотребнадзоре допускают, что в ряде регионов школьные линейки могут пройти дистанционно. "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Очевидно, что наша обычная жизнь изменилась, и теперь многие традиционные формы проведения мероприятий приобретают онлайн-формат", - пояснили "РГ" в ведомстве. При этом наиболее эффективным способом предупредить вторую волну в Роспотребнадзоре по-прежнему считают соблюдение масочного режима, социальной дистанции, мытье рук, а со стороны органов власти - своевременное блокирование новых очагов распространения инфекции.

Коллективный иммунитет к COVID19 в среднем по стране составляет 30%, в Москве - 65%, к осени он вырастет на 5-8%. Прекратить циркулировать вирус может, если устойчивый иммунитет к нему будет у 95% населения

По-прежнему большие надежды возлагаются на вакцину. Но, как пояснил Михаил Костинов, о поголовной вакцинации и речи быть не может. Ни одну вакцину не выпустят в массовое производство, пока не будет доказано, что препарат безопасный и эффективный. Идет работа над 26 вакцинами-кандидатами, но клинические испытания на добровольцах проходят пока только две. А в приоритете - иммунизация стариков и больных людей. Поэтому предстоит еще понять, защитит ли препарат людей старшего поколения. И уж, конечно, прививать детей начнут в последнюю очередь.

Эксперты сошлись во мнении, что тяжесть протекания COVID-19 зависит от иммунитета человека. Предупреждением осложнений от коронавируса могут быть также прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Как минимум не заболеете двумя вирусами сразу. Во-вторых, отмечается, что новые адъювантные российские вакцины от гриппа косвенно формируют иммунитет к другим инфекциям, в частности - коронавирусу. А новая вакцина от пневмококковой инфекции усиливает неспецифические факторы иммунитета у человека, то есть повышает устойчивость организма ко всем вирусам и инфекциям сразу.