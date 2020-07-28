Когда ждать вторую волну коронавируса в России

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов уверен, если вторая волна и будет, то встретить ее российское здравоохранение сможет во всеоружии. "Мы сработаем еще эффективнее, потому что есть опыт и понимание, что нужно делать", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени у населения уже частично будет сформирован иммунитет, так как количество переболевших растет.
Как отметил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов, сегодня популяционный иммунитет в среднем по стране составляет 30%, в Москве - 65%, предполагается, что к осени он вырастет еще на 5-8%. Показатели достаточно высокие, однако вирус может прекратить циркулировать только в том случае, если устойчивый иммунитет к нему будет у 95% населения, пояснил он. Тогда и всеобщей вакцинации не потребуется. При этом Костинов отметил, что у людей бывает сезонный иммунитет, который характерен для территорий проживания, где четко выделяются четыре времени года: зима, весна, лето и осень. "У людей, проживающих в таком климате, особенно устроена иммунная система. Летом у них организм крепнет, зимой иммунитет снижается. Этим россияне отличаются, например, от бразильцев, которые зиму никогда не видели", - сказал он. Поэтому для жителей нашей страны период наступления второй волны коронавируса во многом зависит от погодных условий. Будет хорошая погода - заболеваемость будет ниже. При плохой погоде рост заболеваемости может начаться даже в сентябре, уверен Костинов.
Спровоцировать новую вспышку коронавируса может начало учебного года, не исключает Николай Брико. "И сейчас нужно понять, как мы начнем сентябрь с детскими садами, школами. COVID-19 - болезнь организованных коллективов, инфекцией прежде всего поражаются те, кто пребывает в местах массового скопления: вирус легко распространяется в домах престарелых, среди военнослужащих, в образовательных учреждениях. Это общемировая статистика. Это надо принимать во внимание", - сказал эксперт.
В Роспотребнадзоре допускают, что в ряде регионов школьные линейки могут пройти дистанционно. "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Очевидно, что наша обычная жизнь изменилась, и теперь многие традиционные формы проведения мероприятий приобретают онлайн-формат", - пояснили "РГ" в ведомстве. При этом наиболее эффективным способом предупредить вторую волну в Роспотребнадзоре по-прежнему считают соблюдение масочного режима, социальной дистанции, мытье рук, а со стороны органов власти - своевременное блокирование новых очагов распространения инфекции.
По-прежнему большие надежды возлагаются на вакцину. Но, как пояснил Михаил Костинов, о поголовной вакцинации и речи быть не может. Ни одну вакцину не выпустят в массовое производство, пока не будет доказано, что препарат безопасный и эффективный. Идет работа над 26 вакцинами-кандидатами, но клинические испытания на добровольцах проходят пока только две. А в приоритете - иммунизация стариков и больных людей. Поэтому предстоит еще понять, защитит ли препарат людей старшего поколения. И уж, конечно, прививать детей начнут в последнюю очередь.
Эксперты сошлись во мнении, что тяжесть протекания COVID-19 зависит от иммунитета человека. Предупреждением осложнений от коронавируса могут быть также прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Как минимум не заболеете двумя вирусами сразу. Во-вторых, отмечается, что новые адъювантные российские вакцины от гриппа косвенно формируют иммунитет к другим инфекциям, в частности - коронавирусу. А новая вакцина от пневмококковой инфекции усиливает неспецифические факторы иммунитета у человека, то есть повышает устойчивость организма ко всем вирусам и инфекциям сразу.