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28.07.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов

Текст: Екатерина Петрова

В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные отчетности кредитных организаций на 1 июля пишет РБК.

Фото: iStock
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Такая сумма "ушла" со счетов семи из 11 банков из числа системно значимых. Основная причина закрытия валютных депозитов связана с их низкой доходностью.

Наибольший отток пришелся на ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк, "Юникредит", "Открытие", Московский кредитный банк и Росбанк, сообщил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, в июне клиенты забрали из банков (те, что раскрывают отчетность на сайте ЦБ РФ) с валютных депозитов 356,45 млн долларов и перевели их на текущие счета.

Экономика Финансы Банки

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