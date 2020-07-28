Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов

В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные отчетности кредитных организаций на 1 июля пишет РБК.

Такая сумма "ушла" со счетов семи из 11 банков из числа системно значимых. Основная причина закрытия валютных депозитов связана с их низкой доходностью.

Наибольший отток пришелся на ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк, "Юникредит", "Открытие", Московский кредитный банк и Росбанк, сообщил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, в июне клиенты забрали из банков (те, что раскрывают отчетность на сайте ЦБ РФ) с валютных депозитов 356,45 млн долларов и перевели их на текущие счета.