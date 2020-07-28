Кучма покинул контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. О завершении его работы сообщила пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского. Новость об уходе Кучмы появилась по итогам его личной встречи с нынешним главой Украины.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Кучма внес весомый вклад в работу группы. "Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский поблагодарил бывшего президента за приложенные усилия в "разблокировке минского процесса. "Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - заявил Зеленский.