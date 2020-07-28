Летняя киношкола Александра Митты открыла двери для кинематографистов СГ

Открылась бесплатная онлайн-киношкола Александра Митты, которая является уникальным проектом в области кинообразования в Союзном государстве. Киношкола предлагает программы от лучших мировых, российских и белорусских кинематографистов. Цель киношколы дать возможность профессионалам-кинематографистам повышать свое мастерство, а любителям - понять возможности своего роста для создания хорошего кино.

Сценарное мастерство и драматургию преподает всемирно известный режиссер Александр Митта. На его учебнике "Кино между Адом и Раем" уже выросло не одно поколение сценаристов. Александр Митта 40 лет назад первым начал преподавать режиссуру и изменил кинематограф Союзного государства и СНГ. Митта снял фильм "Шагал и Малевич" о Витебском периоде жизни художников на натурных съемках в Беларуси, где декорациями стали улицы древнего Витебска - родины авангарда и музыкального музыкального международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". Фильм "Малевич и Шагал" участвовал в кинорынке международного Берлинского кинофестиваля 2017 класса " А".

Мастер-классы по искусству написания сценария для полнометражного фильма, а также по созданию и продюсированию телевизионных сериалов ведет профессор лучших голливудских киношкол Нил Ландау.

Для режиссеров и актеров бесценен курс Марка Тревиса, преподавателя из Голливуда, автора книги-бестселлера "Путешествие режиссера: творческое сотрудничество режиссеров, сценаристов и актеров".

По многочисленным просьбам студентов возобновятся мастер-классы известного режиссера Дмитрия Астрахана на тему "Работа режиссера с актером". Дмитрий Астрахан снимает на базе "Белорусьфильма", так как его родители Ханан Маркович Астрахан и Сусанна Марковна Маневич - выходцы из Беларуси. Есть фильмы, на которые бы он хотели равняться. Он любит Чаплин,фильмы Милоша Формана, советские картины "Чапаев", "Проверки на дорогах" Германа, "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова, рязановские фильмы…

Режиссер Николай Лебедев - вдохновляющий учитель - обладатель государственной премии РФ. Самые кассовые фильмы в Союзном государстве - его в 2007 и 2016 годах. Его фильм "Легенда 17" взял шесть "Золотых орлов".

Павел Санаев прочтет лекции для сценаристов. Он написал "Похороните меня за плинтусом" и "Хроники раздолбая". В 2001 году его фильм "На игре" стал самым кассовым фильмом в зарубежном прокате. Ведь, когда мы говорим себе "я все знаю", мы умираем.