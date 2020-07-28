"Локомотив" предложил Кокорину вдвое больше, чем "Зенит"

Московский "Локомотив" сделал самое выгодное предложение о контракте нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Как сообщает "СЭ", в настоящее время борьбу за футболиста ведет почти половина клубов РПЛ. Кокорина надеется сохранить "Зенит", в его услугах заинтересован "Спартак", предложивший трехлетний контракт, а также "Динамо", "Рубин", "Сочи" и "Локомотив". Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга истекает 31 июля.

Участник Лиги чемпионов следующего сезона - "Локомотив", по данным издания, на данный момент сделал Кокорину самое выгодное предложение. Серебряный призер минувшего сезона помимо контракта готов предложить нападающему и солидный подписной бонус - 4 миллиона евро. Это двое больше того, что готов предложить "Зенит".

Кокорин примет решение о своем будущем в ближайшее время.