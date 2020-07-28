Новости

Автопортрет Рембрандта поставил рекорд на торгах в Лондоне 22:03
Суд начнет рассмотрение дела младшей из сестер Хачатурян 10 августа 21:52
ВОЗ: Более 650 тысяч человек стали жертвами COVID-19 21:42
МИД РФ: Международное сообщество должно отреагировать на блокировку "Царьграда" 21:33
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже 2 млрд рублей 21:27
"Локомотив" предложил Кокорину вдвое больше, чем "Зенит" 21:14
В Татарстане заочно арестовали создателей фонда Gafarov and Partners 21:00
Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии 20:38
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд 20:31
Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса 20:20
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 20:20
Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов 20:19
Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления 20:09
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции 19:55
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму 19:45
В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика 19:39
Ялтинский международный экономический форум отменен 19:31
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19 19:15
В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус 19:15
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения поездов возбудили дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 21:14
Рубрика: Спорт

"Локомотив" предложил Кокорину вдвое больше, чем "Зенит"

Текст: Максим Домчев

Московский "Локомотив" сделал самое выгодное предложение о контракте нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
СМИ: Денис Черышев близок к переходу из "Валенсии" в "Зенит"

Как сообщает "СЭ", в настоящее время борьбу за футболиста ведет почти половина клубов РПЛ. Кокорина надеется сохранить "Зенит", в его услугах заинтересован "Спартак", предложивший трехлетний контракт, а также "Динамо", "Рубин", "Сочи" и "Локомотив". Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга истекает 31 июля.

Участник Лиги чемпионов следующего сезона - "Локомотив", по данным издания, на данный момент сделал Кокорину самое выгодное предложение. Серебряный призер минувшего сезона помимо контракта готов предложить нападающему и солидный подписной бонус - 4 миллиона евро. Это двое больше того, что готов предложить "Зенит".

Кокорин примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Юлия Липницкая впервые показала свою дочь
Тренер Макгрегора предложил подготовить Илона Маска к бою с Джонни Деппом