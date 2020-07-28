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Рубрика: Культура

Красота лечит

Лучшие снимки фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" выставят на кораблях ВМФ и в военных госпиталях
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Во вторник штаб-квартире Русского географического общества жюри VI фотоконкурса "Самая красивая страна" объявило имена победителей. Впервые (конкурс проходит с 2015 года) жюри работало в режиме прямого эфира - голосование экспертов транслировалось онлайн.
Снимок "Плюшевый мишка" обеспечил Александру Романову победу в номинации "Многоликая Россия". Фото: Александр Романов / Самая красивая страна Снимок "Плюшевый мишка" обеспечил Александру Романову победу в номинации "Многоликая Россия". Фото: Александр Романов / Самая красивая страна
Снимок "Плюшевый мишка" обеспечил Александру Романову победу в номинации "Многоликая Россия". Фото: Александр Романов / Самая красивая страна

В этом году 8645 авторов прислали 59,5 тыс. снимков. Победителями стали 15, из которых пять - дети и подростки до 16 лет. Взрослые получают славу и деньги (приз: 250 тыс. рублей), юные фотографы - профессиональные фотокамеры. Хотя никакие призы не заменят о морального удовлетворения, которое получает победитель, за которого болели друзья, и поддерживали в соцсетях тысячи незнакомых людей. Александр Романов, получивший приз за трогательный снимок (кроха-оленевод с плюшевым мишкой на просторах родного Ямала) не смог сдержать слез. А зрители онлайн-заседания - прилива умиления. Что необычно: считается, что личное присутствие и тактильные ощущения (рукопожатие знаменитости) высвобождают эмоции. А виртуальный мир - он другой, более холодный. Но здесь и сейчас налицо слом стереотипов.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Алексей Левашкин из Нижегородской области стал обладателем приза зрительских симпатий и одновременно победил в номинации "Эти забавные животные". Случай уникальный: жюри РГО еще не знало, как проголосуют зрители, а народ не мог знать предпочтений жюри. Снимок называется лаконично: "Сплюшки".

Сплюшки - это совы-зорьки, от выражений мордочек которых устоять невозможно. Кстати, настоятельно рекомендую начинать трудовой день с просмотра работ в номинации "Эти забавные животные": заряд позитива останется надолго. Не верите мне - поверьте мудрой Марине Лошак, директору музея им. А.С. Пушкина, которая выразила готовность работать в жюри такого конкурса хоть каждое утро. И восхитилась авторами лучших фото: "Чтобы достичь такого результата, надо научиться включать глубокую медитацию внутри себя".

Где эти сказочные фотографии можно посмотреть? Организаторы обещают провести физические и виртуальные выставки работ-финалистов, часть снимков украсят улицы городов. И обязательно заходите на сайт РГО. А еще лучшие снимки "возьмет на вооружение" армия и флот. Как сообщил президент РГО Сергей Шойгу, фотографии отправят на корабли. Приоритет - экипажам, которые выполняют свой долг в отрыве от Родины. Сейчас, например, до 80 кораблей несут службу в далеких морях и океанах. А еще эти снимки министр обороны приказал размещать в военныхгоспиталях. Зачем? Обладают лечебным эффектом.

Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии

Всего за шесть лет проведения конкурса РГО получила свыше полумиллиона фото. Это много, но все-таки недостаточно. Два члена жюри Сергей Горшков (гуру-фотограф дикой природы) и Максим Мармур (лицо Nikon, финалист Пулитцеровской премии) прямо заявили: Россия страна красивая, но "недоснятая". Эти слова можно рассматривать и как призыв: участвуйте. Если нет дорогой камеры - не беда. Можно снимать на что угодно, хоть на смартфон. Помните, что оценивать вас будут не только профи, у которых свое представление о ракурсах и пр. Многие члены жюри голосуют сердцем. "Я оценивал работы исключительно эмоционально, исходил из сиюминутных чувств, - признался Николай Расторгуев. - Меня поражает, насколько тяжело добываются некоторые кадры, они требуют кроме прочего еще и мужества, мгновенной реакции".

Сергей Шойгу предложил новую номинацию: снимать наводнения и водопады, но акцент - не на разрушительность, а на красоту и силу водной стихии 

Вчера жюри обсудило несколько предложений: отказаться от номинации "Смартфоны", возродить номинацию "Птицы". Решили: смартфоны оставить, птиц вернуть. Кроме того, по предложению Сергея Шойгу, введут конкурс о красоте и мощи водной стихии. Но при этом, как подытожил глава РГО, конкурс при любых новациях сохранит главное: будет всенародным, а не состязанием профи.

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