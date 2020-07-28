Лукашенко потребовал пресекать любые попытки нападения на правоохранителей

Соблюдение общественного порядка, который осуществляют правоохранительные органы Беларуси, по словам Александра Лукашенко, требуют от них выдержки, умения не поддаваться на провокации, но при этом необходимо пресекать любые попытки нападения на военнослужащих.

Об этом президент страны заявил 28 июля, посещая войсковую часть внутренних войск МВД, расположенную в столичном районе Уручье. Здесь он выступил перед руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

В бригаде спецназа Александра Лукашенко встретили министр внутренних дел РБ Юрий Караев, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Поприветствовав личный состав части, глава государства поделился, в частности, своими впечатлениями от просмотра сюжета об одной из уличных акций в Минске, на которой люди нападают на милицию, а некоторые из них даже бьют правоохранителей ногами. "Вот этого вы не должны допускать. Ни в коем случае на провокации не идти, но и не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - жестко потребовал Лукашенко, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Президент ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск. Ему были представлены автомобили "Лис-ПМ", "Волат", "Хищник", "Цунами", специальный штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Эти машины, уточняют новостные порталы, могут использоваться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны. Продемонстрировали главе государства и занятие с батальоном специального назначения.

Давая оценку состоянию и развитию вооруженных сил, Лукашенко подчеркнул, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется, высказав убеждение в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. "Побывав недавно в 38-ой десантно-штурмовой и 103-ей воздушно-десантной бригадах, 5-ой отдельной бригаде специального назначения, увидел хорошо оснащенные мобильные подразделения, отвечающие духу времени", - констатировал белорусский лидер.

Затронул Лукашенко и социальные аспекты воинской службы, заявив о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства. "Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. Обещать вертолетные деньги не стану. Но по максимуму будем стараться поддержать, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - заверил президент.