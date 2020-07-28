Лукашенко потребовал пресекать любые попытки нападения на правоохранителей

Об этом президент страны заявил 28 июля, посещая войсковую часть внутренних войск МВД, расположенную в столичном районе Уручье. Здесь он выступил перед руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
В бригаде спецназа Александра Лукашенко встретили министр внутренних дел РБ Юрий Караев, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир войсковой части 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
Поприветствовав личный состав части, глава государства поделился, в частности, своими впечатлениями от просмотра сюжета об одной из уличных акций в Минске, на которой люди нападают на милицию, а некоторые из них даже бьют правоохранителей ногами. "Вот этого вы не должны допускать. Ни в коем случае на провокации не идти, но и не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - жестко потребовал Лукашенко, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.
Президент ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск. Ему были представлены автомобили "Лис-ПМ", "Волат", "Хищник", "Цунами", специальный штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Эти машины, уточняют новостные порталы, могут использоваться для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны. Продемонстрировали главе государства и занятие с батальоном специального назначения.
Давая оценку состоянию и развитию вооруженных сил, Лукашенко подчеркнул, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется, высказав убеждение в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. "Побывав недавно в 38-ой десантно-штурмовой и 103-ей воздушно-десантной бригадах, 5-ой отдельной бригаде специального назначения, увидел хорошо оснащенные мобильные подразделения, отвечающие духу времени", - констатировал белорусский лидер.
Затронул Лукашенко и социальные аспекты воинской службы, заявив о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства. "Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. Обещать вертолетные деньги не стану. Но по максимуму будем стараться поддержать, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - заверил президент.