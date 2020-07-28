Медведев направил доклад Путину о развитии международной деятельности "ЕР"

Ведущие политические партии иностранных государств высоко оценили роль России в борьбе с распространением коронавируса во всем мире.

Об этом председатель "Единой России", заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев доложил Владимиру Путину. Документ направлен президенту России по итогам международного межпартийного круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии.

"Дмитрий Медведев также доложил президенту России о том, что члены высшего руководства ведущих политических партий иностранных государств высоко оценили роль Российской Федерации в борьбе с распространением коронавируса во всем мире", - сообщила пресс-служба ЕР. В документе также говорится о планах по проведению на площадке "Единой России" форума "ШОС+" осенью 2020 года.

В партии добавили, что Медведев отметил в докладе, что результаты круглого стола продемонстрировали "усиление значимости" международного межпартийного диалога под эгидой ЕР - как "эффективного канала доведения позиции нашей страны до политикоформирующих кругов иностранных государств".

"В прошедшем обсуждении на площадке "Единой России" приняли участие представители самых разных с точки зрения идеологии и внешней политики стран из Европы, Азии и Африки. Особенно важно, что в мероприятии приняли участие представители политического блока ХДС/ХСС, правящего в Германии, которая 1 июля 2020 года начала председательство в Совете Европейского союза. Таким образом, в лице представителей блока ХДС/ХСС в мероприятии, организованном партией "Единая Россия", был представлен Европейский союз", - приводит пресс-служба слова замсекретаря генсовета ЕР Андрея Климова.