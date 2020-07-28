Метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать с 28 июля

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет своего пика 28 июля. И несколько последующих дней на небе можно будет наблюдать порядка 16 метеоров в час, но увидеть их смогут лишь самые терпеливые, рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Чтобы отследить поток, нужно запастись временем и выдержкой. То есть обильного падения ярких звезд с неба не будет, поскольку интенсивность этого метеорного потока мала", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды предположительно вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1, которая совершает оборот вокруг солнца раз в пять лет. Электрический свет в населенных пунктах мешает отслеживать астрономические явления, поэтому наблюдать за ночным небом лучше за городом. В этом случае шансов увидеть "звездный дождь" будет больше.