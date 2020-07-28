МИД РФ: Международное сообщество должно отреагировать на блокировку "Царьграда"

Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к международному сообществу отреагировать на блокировку телеканала "Царьград". В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии отмечается, что блокировка была произведена ночью без предупреждения и объяснения причин. Редакции СМИ также был закрыт доступ к почтовым, облачным и иным сервисам Google.

"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади также отметили, что выбранный момент для ограничения вещания российского СМИ "выглядит цинично". Это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси. Видеохостинг YouTube также заблокировал и учетные записи ряда российских экспертов.

В российском ведомстве напомнили, что в мае этого года при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты крымского телеканала "Крым 24" и информационных агентств "Anna News" и "News Front", а до этого блокировке подвергся ресурс "Федерального агентства новостей".

На Смоленской площади подчеркнули, что вся эта серия блокировок со стороны Google свидетельствует о политической цензуре и нарушает свободу выражения мнений и принципа равного доступа к информации. "В очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников", - заключили в МИД России.