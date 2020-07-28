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28.07.2020 10:40
Рубрика: Власть

МИД РФ: Размещение систем С-400 в Арктике - логичный шаг

Текст: Алексей Чуриков
Министерство иностранных дел России разъяснило причину появление на российских арктических территориях систем противовоздушной обороны С-400. Как рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Николай Корчунов, системы ПВО размещаются в Арктике исключительно в оборонительных целях.
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Корчунов напомнил, что эта система не несет какой-либо "наступательной" угрозы.

Фото: MUROMTEPLOVOZ / youtube.com
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"Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах - это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение. Ее размещение - где бы то ни было - не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать", - подчеркнул российский дипломат.

Агентство отмечает, что заявление представителя МИД РФ прозвучало на фоне высказываний командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, обратившего внимание на появление новых российских военных баз в арктическом регионе, которые комплектуются, среди прочего, и системами ПВО С-400.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Арктика: битва за ресурсы

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