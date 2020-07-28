Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов

Австралийские ученые из Университета Аделаиды создали миниатюрный оптический зонд тоньше человеческого волоса.

Это изобретение даст возможность заглянуть внутрь кровеносных сосудов, проверить их на наличие бляшек и тромбов, главной проблеме сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптический зонд имеет крошечную линзу 3D, напечатанную на его стороне. С ее помощью осуществляется беспрецедентное сканирование кровеносных сосудов и других труднодоступных мест в организме. Ультратонкий зонд можно проталкивать вдоль кровеносных сосудов, вращать и медленно вытягивать назад, чтобы построить 3D-карту их внутреннего мира.

Работа ученых описана в издании Light Science & Applications.

Чтобы построить этот миниатюрный эндоскоп, они использовали тонкое оптическое волокно диаметром 0,02 дюйма, включая его защитную оболочку. Затем с помощью 3D-микропечати напечатали на ней столь же крошечную боковую линзу диаметром менее 0,005 дюйма. Ее размеры столь малы, что увидеть ее невооруженным глазом невозможно.

Затем оптическое волокно было соединено с оптическим когерентным томографическим сканером (ОКТ) гибким зондом. Такой сканер используется в офтальмологии для изучения сетчатки глаза. С помощью инфракрасного излучения эндоскоп проникает в ткани, измеряя интерференцию волн между опорным лучом и зондирующим лучом для создания живых 3D-изображений, которые можно видеть через поверхности внутри тела в структуры под ними.

Минизонд прошел успешные испытания в кровеносных сосудах человека и мыши, легко проникая к цели исследования и передавая качественные ОКТ-изображения кровеносной системы.

Ученые полагают, что с его созданием открываются новые возможности сканирования в труднодоступных местах человеческого организма, таких как улитка уха и даже участки нервной системы.