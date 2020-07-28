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28.07.2020 18:21
Рубрика: Общество

Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов

Текст: Ольга Орлова

Австралийские ученые из Университета Аделаиды создали миниатюрный оптический зонд тоньше человеческого волоса.

Это изобретение даст возможность заглянуть внутрь кровеносных сосудов, проверить их на наличие бляшек и тромбов, главной проблеме сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптический зонд имеет крошечную линзу 3D, напечатанную на его стороне. С ее помощью осуществляется беспрецедентное сканирование кровеносных сосудов и других труднодоступных мест в организме. Ультратонкий зонд можно проталкивать вдоль кровеносных сосудов, вращать и медленно вытягивать назад, чтобы построить 3D-карту их внутреннего мира.

Фото: iStock
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Работа ученых описана в издании Light Science & Applications.

Чтобы построить этот миниатюрный эндоскоп, они использовали тонкое оптическое волокно диаметром 0,02 дюйма, включая его защитную оболочку. Затем с помощью 3D-микропечати напечатали на ней столь же крошечную боковую линзу диаметром менее 0,005 дюйма. Ее размеры столь малы, что увидеть ее невооруженным глазом невозможно.

Затем оптическое волокно было соединено с оптическим когерентным томографическим сканером (ОКТ) гибким зондом. Такой сканер используется в офтальмологии для изучения сетчатки глаза. С помощью инфракрасного излучения эндоскоп проникает в ткани, измеряя интерференцию волн между опорным лучом и зондирующим лучом для создания живых 3D-изображений, которые можно видеть через поверхности внутри тела в структуры под ними.

Минизонд прошел успешные испытания в кровеносных сосудах человека и мыши, легко проникая к цели исследования и передавая качественные ОКТ-изображения кровеносной системы.

Ученые полагают, что с его созданием открываются новые возможности сканирования в труднодоступных местах человеческого организма, таких как улитка уха и даже участки нервной системы.

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