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Текст:   Роман Маркелов 
14:54 28.07.2020

Минфин не исключил "пузырь" на рынке ипотеки

Системное субсидирование ипотечных ставок может привести к формированию "пузыря" на рынке жилищного кредитования, а также к росту стоимости жилья. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции "Роль капитана в шторм - грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вопрос такой, насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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По нашим оценкам совместно с "ДОМ.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%", - сказал Моисеев (цитата по "РИА Новости"). Он уточнил, что ипотечные кредиты должны брать заемщики, которые способные расплатиться по ним. Также Моисеев добавил, что субсидирование ипотеки может привести к росту цен на недвижимость. По мнению замглавы Минфина, программа по льготной ипотеке под 6,5% "немного себя изживает", поскольку ряд банков сейчас самостоятельно предлагают еще более низкие ставки.

До 1 ноября 2020 года в России можно взять льготную ипотеку под 6,5% годовых при покупке жилья в новостройке. Такая ставка будет действовать в течение всего срока ипотечного кредита. По изначальным параметрам программы максимальная сумма жилищного кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 8 млн рублей, а для остальных регионов - 3 млн рублей. Позднее эти суммы увеличились до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

Ранее в Минфине отмечали, что программа расширит возможности граждан по приобретению жилья в новостройках и станет хорошим подспорьем для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

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