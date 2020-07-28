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28.07.2020 12:07
Рубрика: Экономика

Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР

Текст: Екатерина Петрова
Денежные средства, если нет доказательств их законного получения, планируется перечислять в бюджет Пенсионного фонда России. Такую корректировку в законодательство готовит Минфин, сообщил РБК и подтвердили "РГ" в пресс-службе министерства.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Изменения внесут в Гражданский кодекс, что позволить синхронизировать его положения с Бюджетным кодексом РФ.

Сейчас такая норма распространяется на конфискацию имущества в пользу государства, по которому не подтверждена законность доходов на покупку.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства - в случае отсутствия доказательств законности их получения", - сообщили в Минфине.

Соответствующий законопроект уже подготовлен. Документ в правительство РФ внес Минюст. "В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути - это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ", - уточнили в пресс-службе Минфина.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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