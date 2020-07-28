Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР

Изменения внесут в Гражданский кодекс, что позволить синхронизировать его положения с Бюджетным кодексом РФ.

Сейчас такая норма распространяется на конфискацию имущества в пользу государства, по которому не подтверждена законность доходов на покупку.

"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства - в случае отсутствия доказательств законности их получения", - сообщили в Минфине.

Соответствующий законопроект уже подготовлен. Документ в правительство РФ внес Минюст. "В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути - это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ", - уточнили в пресс-службе Минфина.