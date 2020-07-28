Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии

В Министерстве обороны РФ заявили, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.

Там, отметили, что перелет выполнялся по маршруту, который был заранее согласован. Во время следования в пункт назначения экипажи Су-27 находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были, что подтверждено средствами объективного контроля.

Таким образом Министерство обороны РФ ответило на заявление минобороны Финляндии, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.