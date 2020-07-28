Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны

Министерство промышленности и торговли РФ обсуждает с Роспотребнадзором режим работы потребительского рынка России на случай "второй волны" коронавируса, который позволил бы избежать массового закрытия предприятий. Об этом статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил в ходе онлайн-конференции.

"Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый "план Б" на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и такие решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал замминистра.

Он отметил, что в целом российская торговля, вопреки прогнозам, показала умеренный уровень падения даже в самый пиковый период действия федеральных ограничений из-за COVID - 19. Так, по его словам, падение в сфере продовольственного ритейла в среднем составило 9-10%, и сейчас активными темпами восстанавливается. При этом он отметил, что необходимо учитывать ситуацию на каждом предприятии в отдельности.

"Крупный ритейл это порядка 40% нашего рынка, вот малые форматы они сильно пострадали, потому что тут были ограничения", - сообщил Виктор Евтухов. По данным министерства, у некоторых торговых операторов, особенно в секторе непродовольственного ритейла падение показателей достигало 60-70%. "В апреле-мае в среднем по рынку это было чуть более 50%, но в целом на сегодняшний день, если посмотреть статистику, то непродовольственный ритейл потерял порядка 30-35%", - уточнил замминистра.

Одной из самых сложных он назвал ситуацию в общепите, где может закрыться до трети заведений.

"Мы теряем треть общепита, есть рестораны, которые закрываются, общепит был закрыт дольше всех и пострадал сильнее всего. У многих выручка упала на 70-80% и даже онлайн-формат не помог", - отметил Виктор Евтухов.

В целом же, по его словам, с учетом реализации отложенного потребительского спроса и принятых на уровне правительства мер поддержки, отрасль может смотреть в будущее с оптимизмом. По предварительным данным, реализация отложенного спроса в июне и июле текущего года, поможет торговле выйти в плюс по соотношению показателей год к году.