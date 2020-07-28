Минпромторг: Проблем с масками в случае второй волны COVID-19 не будет

Нехватки средств индивидуальной защиты в РФ в случае наступления второй волны коронавируса не будет. Об этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"Я полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет никаких проблем со средствами индивидуальной защиты населения", - подчеркнул Виктор Евтухов.

По его словам, в России сейчас более чем достаточное производство масок, некоторые мощности в связи с падением спроса даже простаивают.

"Спрос упал, мощности не загружены. В аптеках сегодня всех средств индивидуальной защиты хватает. По данным налоговой службы, стоимость масок находится на уровне 9-10-11 рублей за штуку. Объем продаж стабильный", - отметил он.

Виктор Евтухов также сообщил, что создаваемый в РФ резерв средств защиты, наряду с наращенными промышленными мощностями, позволит закрыть спрос в течение нескольких месяцев и преодолеть сложные периоды, в случае их возникновения.

В России, по его словам, создано большое количество мощностей по производству, завезено оборудование. "Если, не дай Бог, возникнут какие-то проблемы вирусные, производство масок будет в достаточном объеме", - подытожил замминистра.