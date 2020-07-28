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28.07.2020 19:13
Рубрика: Экономика

Вещные ценности

Как будет развиваться торговля в ближайшие пять лет
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Минпромторг нивелирует возможные риски для торговой отрасли в долгосрочной и краткосрочной перспективах. Ведомство разработало проект стратегии развития торговли до 2025 года, предусматривающий развитие всех форм торговли, включая такие направления, как стрит-ретейл и электронную коммерцию. На краткосрочную перспективу минпромторг договаривается с Роспотребнадзором о режиме работы потребительского рынка России на случай "второй волны" коронавируса, который позволил бы избежать массового закрытия предприятий.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Как рассказал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в документ включены наиболее трендовые направления торговли - стрит-ретейл, включающий ярмарки и рынки, онлайн-ретейл, а также развитие нестационарной торговли. В документе подробно рассматриваются вопросы развития и взаимодействия различных форматов торговли - торговых сетей и малого торгового бизнеса, развития несетевых магазинов (в том числе семейного бизнеса), автоматизированной, нестационарной, мобильной торговли, розничных и оптовых рынков, ярмарок, фестивалей, электронной торговли. Кроме того, отметили в минпромторге, затронуты вопросы возрождения и развития стрит-ретейла в российских городах - торговых улиц, где расположены магазины, кафе, рестораны, и развитию которых препятствует в том числе сложившаяся практика застройки.

Крупная сетевая торговля занимает сегодня около 35-40% российского рынка

Более тщательному регулированию подвергнется электронная торговля. По оценке ведомства, крупная сетевая торговля занимает сегодня около 35-40% российского рынка. "Все остальное - это несетевая торговля: малые форматы торговли, рыночная, ярмарочная торговля, нестационарные объекты, магазины у дома. Благодаря этой многоформатности мы сегодня обеспечиваем неплохую конкурентную среду", - считает Евтухов.

Ретейл поддержал оплату картами "Мир"

На краткосрочную перспективу минпромторг предпринимает меры для нивелирования возможных убытков. "Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый "план Б" на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и такие решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - пояснил Евтухов.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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