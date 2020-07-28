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28.07.2020 12:05
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил выплачивать больничные напрямую из Фонда соцстраха

Текст: Алексей Дуэль
Распространить практику прямого перечисления денег гражданину из Фонда социального страхования на все случаи больничных, а также пособий по материнству предлагает Минтруд. Исключение работодателя из этой цепочки поможет в случае, если компания из-за собственных финансовых проблем не сможет вовремя рассчитаться с работником, отмечают в пресс-службе ведомства. Новый порядок выплат министерство предлагает ввести с 1 января 2021 года.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Сейчас в части регионов используется "зачетный" принцип - компании платят эти пособия работникам за свой счет, а потом на ту же сумму уменьшает платежи в Фонд социального страхования.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
В электронную трудовую книжку могут начать включать весь рабочий стаж

"Во время пандемии мы использовали механизм прямых выплат для оплаты больничных по карантину гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за рубежа во всех субъектах РФ, - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. - Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении".

В ведомстве добавляют, что внедренные технологии позволят производить выплаты всех связанных с материнством пособий проактивно, без подачи заявления на основании данных электронного листка нетрудоспособности. Станет проще и работодателям, которых избавят от значительного объема бумажной работы. Чтобы все это заработало, законопроект предполагает наладить электронный документооборот между работодателями, медиками, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами, добавили в Минтруде.

Экономика Работа Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Правила выдачи и оплаты больничного

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