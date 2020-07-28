Мишустин поручил доработать концепцию по трансграничной онлайн-торговле

В России подготовят эксперимент для новой модели трансграничной электронной торговли. Использование таможенных складов, считают в правительстве, позволит выиграть всем: покупателям, продавцам и государству.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по регулированию трансграничной электронной торговли. С ней сталкивался любой, кто из-за рубежа заказывал себе товар через интернет-магазины.

Российский рынок онлайн-торговли развивается быстрыми темпами. За последние четыре года он вырос в два раза, доля иностранных товаров уменьшилась с 23 до 16 процентов. В этом году влияние оказывает распространение коронавирусной инфекции. В первом полугодии объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть. Сказалось и снижение беспошлинного порога товаров для личного пользования.

- Наша задача - поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить нашим гражданам возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира, - заявил глава правительства. - Должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования, необходимо найти сбалансированное решение по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервисы и скорость доставки товаров.

Среди множества предложений Михаил Мишустин выделил использование таможенных складов на территории нашей страны. "Продавцу это позволит сократить ряд издержек, обеспечит стабильный спрос, для потребителя снизит сроки доставки товаров и даст доступ к более широкому ассортименту", - пояснил он выгоды. Государство сможет повысить прозрачность сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы. Кроме того, появится возможность для реэкспорта. Таможенно-складские хабы на территории нашей страны будут использоваться для продвижения продукции на соседние рынки.

"На первом этапе целесообразно провести эксперимент по организации такого таможенного склада", - считает премьер. Министерством финансов совместно с Федеральной таможенной службой подготовлен проект концепции администрирования товаров перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли. Предполагается выделение такой продукции в отдельную категорию и создание института оператора, который будет обладать правами на совершение таможенных операций, - рассказал Мишустин.