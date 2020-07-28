Многодетную семью оставили без электричества, приписав ей миллионный долг

...Ираида Сукоян подумывает о том, чтобы обратиться в охранное агентство. Нет, она не звезда отечественного шоу-бизнеса, не жена олигарха и не криминальный авторитет. Она мама четверых детей (младшему еще нет и трех лет) и живет с семьей в небольшом доме под Новосибирском, в дачном поселке "Цитолог". Почему не только Ираида и ее близкие, но и их соседи не чувствуют себя в безопасности - в материале "РГ".

Эта история выходит за рамки привычных "дачных" конфликтов - и прежде всего тем, что здесь все доведено до крайности, до абсурда. Адвокат Ольга Диулина, представляющая интересы Ираиды, вспоминает Франца Кафку - и, очевидно, не зря. История действительно похожа на произведения этого автора: все как в дурном сне.

Процесс пошел...

30 мая нынешнего года у многодетной семьи пропало электричество. Провода на столбе - обрезаны. В доме маленькие дети. Двое из них болеют. Электрик, разговор с которым Олег Громилин, супруг Ираиды, записал на диктофон, не скрывает, что отключил дом по требованию председателя СНТ. А когда Олег начинает говорить о том, что обратится в прокуратуру, чуть ли не хохочет: "Какая прокуратура?! У тебя дачное общество!". То есть в понимании электрика на СНТ действие законов не распространяется. Казалось бы, дальнейшие события должны это обывательское мнение опровергать. Но... Судите сами: Ираида с мужем вызвали полицию. Приехал сотрудник, опросил всех, кого нашел, в том числе председателя СНТ, который подтвердил отключение энергии из-за долга (о нем речь впереди). Все записал и засобирался обратно. "А как же мы? - спросила у него наивная Ираида. - Света-то нет!" - "А что я могу? Я свою работу сделал", - ответил полицейский.

Ольга Диулина приводит длинный список нормативных актов, из которых следует - электроэнергию в жилье отключать нельзя. Сейчас, в период пандемии, запрещено обесточивать даже квартиры должников. Но даже если пандемии бы не было, а у семьи действительно накопился долг, предусмотрен четкий порядок такого отключения. Ни электрик СНТ, ни его председатель или член правления не могут пойти и обрезать провода. То есть представители правоохранительной системы должны, узнав о таком нарушении, немедленно его пресечь, защитив права пострадавшей семьи и наказав виновных. Это в теории. На практике же... В Следственном комитете Ираиде и Олегу сообщили, что они "электричество отключили себе сами" - со слов руководства СНТ. И отказали в возбуждении уголовного дела - о чем же говорить, если никто никого не отключал.

- Электрик, председатель СНТ Иван Беланов и член правления Андрей Храбров, которые раньше подтверждали факт отключения электроэнергии, отказались от своих слов и заявили, что не имеют к отключению никакого отношения, - говорит Ольга Диулина. - И правоохранительные органы принимают это безоговорочно.

Покой и прокуратура

Приезжали на "место происшествия" и другие защитники - например, помощник уполномоченного по правам ребенка в регионе Марина Болтовская и замглавы Новосибирского района. Сочувствовали. Пытались все уладить. Правда, электричество в доме после их визита так и не появилось. Не восстановили электроснабжение и после того, как в СНТ направила представление прокуратура, на которую так надеялся Олег. Представление, направленное через месяц после отключения, месяц как не исполнено. И прокуратура совершенно спокойна.

Две недели семья платила немалые деньги за аренду генератора и за бензин - жить-то как-то надо. Набежала немаленькая сумма. А потом глава семейства сам залез на столб и подключил все обратно. А если бы он этого не сделал, то дом стоял бы без электричества и по сей день. Так что, выходит, закон законом, а спасение отключенных - дело рук самих отключенных.

Да, но ведь есть еще один мощный правоохранительный орган - суд. Может быть, он защитит многодетную семью? Пока этого не произошло. Пока суд занят тем, что рассматривает иск СНТ к Ираиде и ее мужу.

Вопрос на миллион

Корреспондент "РГ" побывала на первом заседании и выслушала Андрея Храброва, который представляет интересы товарищества. "Незаконного отключения не было! - в частности, сказал Андрей Храбров. - Это подтверждено прокуратурой и Следственным комитетом!". Вот оно, оказывается, как.

Эта история выходит за рамки обычных дачных конфликтов...

А теперь - самое удивительное. С Ираиды Сукоян и Олега Громилина "Цитолог" требует ни много ни мало 1 миллион 104 тысячи рублей - за электроэнергию. По сведениям Андрея Храброва, этот долг формировался у семьи с 2013 года, потому как они неправильно платили по счетчику. Счетчик этот, кстати, сейчас у семьи забрали, где он - им неизвестно, при этом суд собирается назначать экспертизу его технического состояния. Андрей Храбров считает, что этот счетчик не показывает десятую долю. А только целые числа. Шесть знаков - и все это целое число. И, как утверждает Храбров, Ираида Сукоян, учитывая только пять цифр, а не шесть, годами платила за свет в десять раз меньше нужного. Вот и накопился астрономический долг.

Цифры обмануть сложно. Не 35, а 350 киловатт в день - откуда такое потребление в доме со стандартным набором бытовой техники? Храбров уверенно утверждает, что у семьи только электрокотел имеет мощность 30 киловатт. А председатель СНТ Беланов как-то в переписке с садоводами предположил, что эти многодетные... майнят криптовалюту. Однако криптовалютной фермы в доме нет, котел всего на 6 киловатт, а суммарная мощность всего оборудования - 17,7. Ираида и Олег обратились к специалистам, и те высчитали: чтобы нажечь 600 тысяч киловатт - тот объем потребления, который приписывает им "Цитолог", вся их домашняя техника, от котла до чайника, должна работать в течение 37 лет.

Бракованный счетчик может серьезно испортить жизнь. Фото: Татьяна Кравченко

А вот со счетчиком и правда беда. Шестая цифра в ряду не отделена от первых пяти ни запятой, ни цветом. Но, как признал сам производитель (правда, не официально, а на форуме на собственном сайте), последняя цифра - это десятая доля. То есть имеет место заводской брак. У народа возникали похожие проблемы с такими счетчиками и раньше. Казалось бы, дело в одной запятой - а в результате с многодетной семьи, оставшейся без электричества, требуют гигантскую сумму.

Странные вещи

Ираида Сукоян с помощью Ольги Диулиной попыталась заявить в суде встречный иск - о немедленном подключении дома и компенсации морального вреда, а также расходов на пользование генератором. Но суд ее заявление не принял. Между тем в "Цитологе" творятся странные вещи. На больничной койке с серьезной травмой оказался бывший председатель СНТ Михаил Саламатов. Он утверждает, что его избил Андрей Храбров. Есть и очевидцы. Но... уголовное дело в полиции возбуждать не торопятся. Хотя с момента нападения идет третья неделя. После таких событий Ираида и задумалась об охране. Опасается за свою безопасность и еще одна хозяйка участка в "Цитологе". Марину, которая просит не называть ее фамилию, тоже отключили от электричества 30 мая. У Марины со счетчиком все в порядке. И долгов за свет нет. А отключили ее, как предполагает Марина, из-за попыток разобраться, куда идут деньги садоводов.

...Споры и конфликты бывают в каждом дачном обществе. Другое дело, что решать проблемы нужно с помощью закона. Судя по всему, в "Цитолог" закон запаздывает...