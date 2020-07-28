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Рубрика: Общество

Радиологи: Маленькая египетская мумия из Хайфы принадлежит не человеку

Текст: Денис Передельский
Фото: Rambam Health Care Campus Фото: Rambam Health Care Campus
Фото: Rambam Health Care Campus

Радиологи из Израиля и США совместно провели компьютерное сканирование двух маленьких древнеегипетских мумий, которые уже около 50 лет хранятся в Национальном морском музее Хайфы. Томография показала, что это были не мумифицированные человеческие органы, как считалось до сих пор, а посвященные богам Гору и Осирису ритуальные артефакты.

Как сообщает Live Science, об этих маленьких мумиях почти ничего не известно. Ученые знают лишь, что они были обнаружены в саркофагах. Даже их возраст установлен ориентировочно - считается, что мумиям не менее 2000 лет.

Фото: Ministry of Culture and Tourism of Republic of Turkey / Andalou Agency
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До сих пор ученые предполагали, что в этих "свертках" хранятся человеческие сердца. Такая практика была распространена в Древнем Египте, поэтому много лет мумии хранились в фондах без детального изучения.

Теперь же египтологи привали на помощь радиологов во главе с Марсией Джавитт, профессором Университета имени Джорджа Вашингтона. Сканирование показало, что одна из мумий представляет собой "сверток", плотно набитый зерном и землей. Другая же хранит останки птицы, возможно, сокола, у которого отсутствует левая лапа и несколько органов. Причем ученые не знают, почему.

"Зерновая" мумия является антропоморфной, то есть она выполнена в виде человека. Ее длина составляет около 45 сантиметров. Ученые считают, что она была посвящена культу Осириса - не только царя загробного мира, но и бога жизни и возрождения.

"Древние египтяне изготавливали такие мумии для праздников, устраиваемых в честь Осириса, - сказал Рон Гилель, глава управления коллекциями музеев Хайфы. - Это была смесь глины или песка с зернами, которую затем окунали в воду и оставляли, чтобы зерна проросли".

Фото: iStock
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Словом, это была не настоящая мумия, а ритуальный артефакт. Он символизировал связь Осириса с жизнью, смертью и плодородием почвы. Вторая исследованная мумия, вероятно, тоже была тесно связана с мифологией. Ее длина составляет 25 сантиметров. Она была изготовлена в форме птицы.

Египтологи считают, что этот артефакт был связан с культом бога Гора, сыном Осириса и Исиды. Его обычно изображали с головой сокола. Гор был повелителем неба. Считалось, что фараоны являются его воплощением на Земле.

Для изучения этой мумии радиологи применили комбинированный метод компьютерной томографии, варьируя мощность рентгеновского излучения. Это позволило определить, что шея у птицы, вид которой пока достоверно определить не удалось, была сломана, но сделано это было уже после ее смерти.

Сканирование также показало, что у птицы были удалены некоторые органы, но не все. К примеру, сердце осталось. Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, каких именно органов не хватает. Кроме того, музей планирует провести радиоуглеродное датирование. Это поможет впервые точно определить возраст данных артефактов.

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