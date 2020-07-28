Начались клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19

Начались клинические исследования еще одной вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом сообщила сегодня глава ведомства Анна Попова.

ГНЦ "Вектор" получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований, и с 27 июля медики приступили к испытаниям на добровольцах. О наборе в группу добровольных испытателей вакцины на "Векторе" сообщали еще в июне. Напомним, именно на "Векторе" были в кратчайшие сроки сделаны первые российские тест-системы по диагностике коронавирусной инфекции нового типа.

"На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению первой-второй фазы клинических испытаний", - сообщила сегодня Анна Попова, выступая на онлайн-симпозиуме по проблемам ВИЧ.

Регистрация первой вакцины от коронавируса, разработанной в Центре им. Гамалеи, ожидается в начале августа. Регистрация запланирована по ускоренной процедуре на основании клинических исследований первой и второй фазы. Третья фаза испытаний, на более широком круге участников, совпадет с началом применения вакцины первой группой. Ими станут медицинские работники из группы риска, контактирующие с больными COVID-19. Директор Центра Гамалеи академик Александр Гинцбург также пояснял, что если во время третьей фазы тестирования вакцины обнаружатся негативные проявления, Минздрав может отозвать свое разрешение на ее применение.

По мнению президента РАН Александра Сергеева, массовая вакцинация против коронавируса в России может начаться не ранее 2021 года, так как необходимо проверить действие вакцины в долгосрочном плане.