Национальный exit poll пройдет на президентских выборах в Беларуси

Представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир" выступило инициатором проведения в Беларуси 9 августа национального exit poll в день голосования по выбором главы государства, сообщил во вторник директор компании Владимир Перцов. Исследование, пояснил он, будет осуществлять лаборатория социологических исследований при союзе общественных объединений "Белорусского комитета молодежных организаций".

Что же касается контроля за проведением exit poll, то он, уточняет БЕЛТА, будет осуществляться и международными наблюдателями, к которым уже обратилось представительство МГТРК "Мир", чтобы обеспечить контроль за соблюдением высоких мировых стандартов опроса. "Мы направили приглашения многим экспертам в ряд стран. Это Великобритания, Австрия, Швеция, Польша, Россия, Армения и другие государства", - уточнил Перцов.

Предварительно ожидается участие более 300 зарубежных специалистов, полагает научный консультант исследования Игорь Пинчук, пояснив, что их количество рассчитывалось по стандартам международного опыта. "Мы опираемся на формулу, которая предполагает бесповторный отбор. Берем генеральную совокупность, общее количество избирательных участков в Беларуси и рассчитываем необходимое количество, которое задействуют в исследовании", - рассказал эксперт.