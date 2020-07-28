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Найден способ взломать почти любой iPhone. Как он работает

Текст:   Антон Благовещенский
28.07.2020,  
14:58

Команда разработчиков Pangu Team рассказала о созданном ей способе взлома смартфонов iPhone, который эксплуатирует уязвимость в сопроцессорах SEP.

Как пишет reportcybercrime.com, уязвимость в сопроцессоре, который обеспечивает дополнительный уровень безопасности гаджетов Apple, является неустранимой. SEP (Secure Enclave Processor) хранит конфиденциальную информацию пользователя, такую как личные данные Apple Pay, пароли и так далее.

Ошибка позволила хакерам, используя эксплойт checkm8, позволяет обойти блокировку девайса, которая происходит после нескольких неудачных попыток ввода пароля.

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Впрочем, по словам представителей Pangu Team, все не так плохо. Во-первых, уязвимость не затрагивает устройства Apple на чипах A12 и A13 (на них работают два новейших поколения iPhone - от XR до 11 Pro Max), а во-вторых, для взлома злоумышленникам нужен физический доступ к смартфону или планшету.

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