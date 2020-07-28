НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров приближается к Земле. Вблизи нашей планеты он пройдет пятого августа, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Время максимального сближения с Землей - 19.35 мск. Он пролетит на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 км/c.

Данный астероид был открыт в августе 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов" - астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз астероид 2009 PQ1 приблизится к нашей планете в 2137 году, отмечает РИА Новости.