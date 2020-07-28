Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Глобальное сотрудничество астрономов, отслеживающих в оперативном режиме данные наблюдений наземных телескопов и космических обсерваторий, помогло впервые проследить связь между магнитарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых пока достоверно не установлена.

Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA. Совершить его помогла космическая обсерватория Integral, которая предназначена для изучения объектов в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне.

В конце апреля 2020 года сканеры этого аппарата следили за магнитаром SGR 1935 + 2154. Он был обнаружен шесть лет назад в созвездии Лисички, когда был зафиксирован мощный всплеск рентгеновского излучения от него.

Только сейчас он вновь стал активным. Но изучая его, астрономы обнаружили нечто удивительное: этот магнитар излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.

"Мы зафиксировали вспышку высокоэнергетического или жесткого рентгеновского излучения от этого магнитара 28 апреля, используя Integral, - говорит ведущий автор исследования Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане. - Система оповещения о вспышке, установленная на Integral, автоматически всего за несколько секунд известила об этом обсерватории всего мира. Это позволило научному сообществу действовать быстро и детально изучить источник".

Радиотелескопы по всему миру были нацелены на изучение этой вспышки. Но им удалось зафиксировать и еще более интригующее событие. Так, при помощи радиотелескопа CHIME в Канаде в тот же день и в том же временном интервале был зарегистрирован так называемый короткий и чрезвычайно мощный радиовсплеск, причем радиоволны исходили со стороны SGR 1935 + 2154. Спустя еще несколько часов это событие было подтверждено в Обзоре переходного астрономического радиоизлучения 2 (STARE2) в США.

"Мы никогда раньше не наблюдали от магнитара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиоивсплеск", - говорит Сандро Мерехетти.

Это уникальное сочетание излучений никогда раньше не наблюдалось. Его изучение может решить давнюю космическую загадку. Магнитары - это звездные остатки, обладающие одними из самых мощных магнитных полей во Вселенной. Когда они становятся активными, то могут производить короткие вспышки высокоэнергетического излучения, которые длятся доли секунды, но при этом оказываются в миллиарды раз ярче Солнца.

Быстрые радиовсплески - это одна из главных загадок современной астрономии. Впервые они были обнаружены в 2007 году. Эти события ярко "пульсируют" в диапазоне радиоволн в течение нескольких миллисекунд, после чего исчезают. Впрочем, в этому году ученым удалось зафиксировать повторные радиовсплески.

Их истинная природа остается неизвестной. Подобные сигналы приходят из глубокого космоса. В данном случае важно то, что бортовой сканер IBIS, установленный на Integral, позволил точно определить происхождение всплеска. Тем самым, была зафиксирована его связь с магнитаром.

"Это первая наблюдаемая связь между магнитарами и быстрыми радиовсплесками, - объясняет Сандро. - Это действительно важное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений".