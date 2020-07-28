Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса обошлась мировой туристической индустрии в 320 миллиардов долларов потерянных доходов в период с января по май 2020 года. В докладе Всемирной туристической организации (ЮНВТО), который цитирует ВВС, отмечается, что эта цифра в три раза превышает потери, которые понесла отрасль в результате мирового финансового кризиса 2009 года.

За указанный период число туристов из-за введения ограничительных мер и прекращения большинства международных авиаперелетов сократилось на 300 миллионов человек, что на 56 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили, резкое падение международного туризма ставит под угрозу многие миллионы сотрудников отрасли, в том числе в развивающихся странах.

На этом фоне власти Германии и Британии не рекомендовали своим согражданам посещать Испанию с учетом второй волны пандемии, которая наблюдается в трех испанских регионах. Так, министерство иностранных дел Германии рекомендовало согражданам не посещать провинции Каталония, Наварра и Арагон "из-за большого количества инфекций в них". Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник предупредил о признаках второй волны пандемии в Европе, распорядившись о введении 14-дневного карантина для путешественников из Испании.

Тем временем британский туроператор Jet2 приостановил полеты на испанские острова Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансароте, Майорка, Менорка и Ибица до 9 августа. Ранее компания уже прекратила полеты на материковую часть Испании до 16 августа. Отметим, что власти Мадрида сделали обязательным постоянное ношение масок в общественных местах.