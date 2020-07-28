Новости

Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии 20:38
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд 20:31
Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса 20:20
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 20:20
Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов 20:19
Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления 20:09
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции 19:55
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму 19:45
В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика 19:39
Ялтинский международный экономический форум отменен 19:31
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19 19:15
В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус 19:15
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения поездов возбудили дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 20:20
Рубрика: Экономика

Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса

Текст: Максим Макарычев

Пандемия коронавируса обошлась мировой туристической индустрии в 320 миллиардов долларов потерянных доходов в период с января по май 2020 года. В докладе Всемирной туристической организации (ЮНВТО), который цитирует ВВС, отмечается, что эта цифра в три раза превышает потери, которые понесла отрасль в результате мирового финансового кризиса 2009 года.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Бельгии вернули жесткие ограничения из-за коронавируса

За указанный период число туристов из-за введения ограничительных мер и прекращения большинства международных авиаперелетов сократилось на 300 миллионов человек, что на 56 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам генерального секретаря ЮНВТО Зураба Пололикашвили, резкое падение международного туризма ставит под угрозу многие миллионы сотрудников отрасли, в том числе в развивающихся странах.

На этом фоне власти Германии и Британии не рекомендовали своим согражданам посещать Испанию с учетом второй волны пандемии, которая наблюдается в трех испанских регионах. Так, министерство иностранных дел Германии рекомендовало согражданам не посещать провинции Каталония, Наварра и Арагон "из-за большого количества инфекций в них". Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник предупредил о признаках второй волны пандемии в Европе, распорядившись о введении 14-дневного карантина для путешественников из Испании.

Тем временем британский туроператор Jet2 приостановил полеты на испанские острова Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансароте, Майорка, Менорка и Ибица до 9 августа. Ранее компания уже прекратила полеты на материковую часть Испании до 16 августа. Отметим, что власти Мадрида сделали обязательным постоянное ношение масок в общественных местах.

Экономика Туризм В мире Европа Германия В мире Европа Испания В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным