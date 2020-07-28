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Названы самые популярные в России пароли. Использовать их нельзя

Текст:   Антон Благовещенский
28.07.2020,  
17:51
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

И россияне, и жители других стран чаще всего используют в качестве паролей простые цифровые и буквенные комбинации, среди которых: 123456, 123456789, qwerty, password, qwerty123 и другие.

Фото: istock

Как рассказал агентству "Прайм" основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, среди кириллических паролей распространены сочетания "йцукен", "пароль", "привет", "любовь", "солнышко", "максим", "наташа", "андрей".

Подобные комбинации популярны не только среди пользователей, но и среди мошенников, напоминает эксперт, поэтому прибегать к простым паролям не стоит.

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Ашот Оганесян также отметил, что надежный пароль должен состоять из 8-10 символов и включать в себя спецсимволы и буквы в разных регистрах. Если пароль нужно часто вводить на разных сайтах, лучше создать пароль на основе мнемонического правила. Если же пароль будет храниться в надежном месте (например, в специальном менеджере паролей), то лучше сделать его полностью случайным - для этого существуют специальные генераторы последовательностей символов.

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