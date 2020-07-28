Названы самые популярные в России пароли. Использовать их нельзя

И россияне, и жители других стран чаще всего используют в качестве паролей простые цифровые и буквенные комбинации, среди которых: 123456, 123456789, qwerty, password, qwerty123 и другие.

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Как рассказал агентству "Прайм" основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, среди кириллических паролей распространены сочетания "йцукен", "пароль", "привет", "любовь", "солнышко", "максим", "наташа", "андрей".

Подобные комбинации популярны не только среди пользователей, но и среди мошенников, напоминает эксперт, поэтому прибегать к простым паролям не стоит.

Ашот Оганесян также отметил, что надежный пароль должен состоять из 8-10 символов и включать в себя спецсимволы и буквы в разных регистрах. Если пароль нужно часто вводить на разных сайтах, лучше создать пароль на основе мнемонического правила. Если же пароль будет храниться в надежном месте (например, в специальном менеджере паролей), то лучше сделать его полностью случайным - для этого существуют специальные генераторы последовательностей символов.