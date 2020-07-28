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28.07.2020 13:33
Рубрика: Культура

Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью

Текст: Сусанна Альперина

Компания Sony Pictures объявила о том, что выпустит в широкий прокат фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой 26 ноября этого года. Поддержку прокату оказывает Первый канал, что дает возможность надеяться - позднее картину покажут и по ТВ. Рената Литвинова - исполнительница главной роли, автор сценария, режиссер и продюсер фильма. Сопродюсеры - Наталья Дубовицкая, Надежда Соловьева. Музыка Земфиры Рамазановой.

Также в фильме снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Манана Татибадзе, Кирилл Трубецкой, Михаил Гавашели, Мария Бердинских, Василий Горчаков, Римма Коростелева, Амин Хуратов. Земфира не снималась, в Хибла Герзмава предстанет в картине в роли Оперной Дивы.

Фото: kinopoisk.ru
Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"

"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…", - говорится в аннотации картины.

"Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котом он сильнее смерти - час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви...", - говорит Рената Литвинова о своей новой работе.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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