Общественные пространства ЖК "TITUL на Серебрянической" представлены Aedas Interiors

Британское архитектурное бюро Aedas Interiors разработало эксклюзивный дизайн-проект общественных пространств жилого комплекса "TITUL на Серебрянической". Проект включает в себя восемь особняков, для каждого из которых подобран индивидуальный стиль, вдохновленный величественной архитектурой и мировым искусством. Премиальный комплекс возводится в Таганском районе по адресу Серебряническая набережная, вл. 7-11, Серебрянический переулок, вл. 4/3, стр. 2, 3, вл. 6/5, стр. 2.

Учитывая современные потребительские предпочтения и высокий статус особняков "TITUL на Серебрянической" девелопером проекта - компанией "Центр-Инвест" было принято решение привлечь к проекту одно из самых востребованных архитектурных бюро мира Aedas Interiors. Результатом данной коллаборации стали оригинальные и стильные интерьеры общественных пространств каждого особняка, где особое внимание уделено качественной проработке деталей и функциональному зонированию. В интерьере планируется использовать дизайнерское освещение, предметы искусства, а в отделке - натуральные материалы: мрамор, латунь, ценные породы дерева. Архитекторам удалось интегрировать свой индивидуальный подход и предвосхитить ожидания резидентов жилого комплекса.

Архитектурное бюро Aedas Interiors вдохнуло жизнь в интерьер Clubhouse, который представляет собой новый для российских реалий формат общественного пространства. Clubhouse планируется разместить в особняке Condor. Общая площадь пространства составит 71,6 кв. м, куда войдут несколько функциональных зон. Здесь предусмотрены лаундж-зона с удобными посадочными местами, домашняя библиотека с мраморным камином и стол для переговоров, который трансформируется в место для проведения приемов. Clubhouse действительно многофункционален и отвечает динамичному стилю жизни его резидентов. Он может быть использован в качестве площадки проведения public talks или семейных и общественных мероприятий.

Clubhouse запланирован в единой стилистике с особняком Condor. Цветовые решения черпаются из цвета оперения величественного кондора - самой крупной летающей птицы Западного полушария, относящейся к семейству грифов. Колористика кондора прослеживается в интерьерах особняка Condor и пространстве Clubhouse - сочетание черного оперения и белого воротника вокруг основания шеи и каемок на крыльях птицы. Также немалую лепту в интерьеры особняка внесла любовь к русскому искусству, а именно к конструктивизму. При работе архитекторы вдохновлялись картинами Эля Лисицкого, Казимира Малевича и Василия Кандинского.

Жилой комплекс "TITUL на Серебрянической" подчеркнет изысканный вкус и стиль его резидентов, а новый формат общественных пространств станет бесспорным преимуществом особняков.

Материал предоставлен АО "Центр-Инвест"