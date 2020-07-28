Новости

Петербуржца, расчленившего свою жену, отправили под арест 15:57
Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны 15:51
В Нижегородской области на бывшего следователя завели уголовное дело 15:46
Национальный exit poll пройдет на президентских выборах в Беларуси 15:45
В Петербурге столкнулись два грузовых поезда 15:38
Летняя киношкола Александра Митты открыла двери для кинематографистов СГ 15:37
Роспотребнадзор: Покупая тест на COVID-19, нужно убедиться в его легитимности 15:31
Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали гражданами Греции 15:30
На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке 15:28
В библиотеках спрячут под ключ книги с маркировкой "18+" 15:27
В Турции раскопали древний саркофаг с редкой золотой диадемой 15:20
Changan обновил свой самый популярный в России кроссовер 15:06
В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на арсенале 15:06
Глава Минэкономразвития стал председателем совета ЦСР 15:04
СМИ: Денис Черышев близок к переходу из "Валенсии" в "Зенит" 15:03
Блогеры сняли процесс замены шин самого большого в мире трактора 15:00
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса 14:57
Крымской скорой помощи передали 10 новых автомобилей 14:54
Видео: В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки 14:50
Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера выйдет на свободу 14:49
Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве 90-летней матери 14:43
Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура 14:41
Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами 14:40
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 14:41
Рубрика: Общество

Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура

Текст: Тимур Алимов
Фото: flickr.com/Cary Fowler/Global Crop Diversity Trust Фото: flickr.com/Cary Fowler/Global Crop Diversity Trust
Фото: flickr.com/Cary Fowler/Global Crop Diversity Trust

На Шпицбергене в районе хранилища "Судного дня" с мировым запасом семян зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Метеорологический институт Норвегии.

По данным ученых, на архипелаге была достигнута дневная отметка в 21,2 градуса по Цельсию - на одну десятую ниже рекорда, зарегистрированного в 1979 году. Однако, как рассказал метеоролог Кристен Гислефосс, уже к 18 часам по местному времени температура поднялась до 21,7 градуса по Цельсию, что стало новым наивысшим показателем.

Фото: Полина Иваницкая/ РГ
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов

Согласно имеющимся научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем для остальной части планеты. Волна тепла, присутствующая в регионе в настоящее время, принесла самое большое повышение температуры.

На Шпицбергене, расположенном в одной тысяче километров от Северного полюса, обычные летние температуры варьируются около пяти-восьми градусов по Цельсию.

По прогнозам ученых, климатические условия на архипелаге между 2070 и 2100 годами изменятся в сторону повышения на 7-10 градусов по Цельсию. Изменения уже зафиксированы - с 1971 по 2017 годы средняя температура в регионе увеличилась на три-пять градусов по Цельсию.

В так называемом хранилище "Судного дня" с 2008 года собираются запасы мирового сельскохозяйственного урожая на случай глобальной катастрофы. В 2016 году из-за оттаивания вечной мерзлоты на восстановление хранилища потребовалось около 20 миллионов евро. В настоящее время эксперты оценивают предположительные потери в связи с новым потеплением.

Общество Природа Климат на Земле

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году