Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура

На Шпицбергене в районе хранилища "Судного дня" с мировым запасом семян зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Метеорологический институт Норвегии.

По данным ученых, на архипелаге была достигнута дневная отметка в 21,2 градуса по Цельсию - на одну десятую ниже рекорда, зарегистрированного в 1979 году. Однако, как рассказал метеоролог Кристен Гислефосс, уже к 18 часам по местному времени температура поднялась до 21,7 градуса по Цельсию, что стало новым наивысшим показателем.

Согласно имеющимся научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем для остальной части планеты. Волна тепла, присутствующая в регионе в настоящее время, принесла самое большое повышение температуры.

На Шпицбергене, расположенном в одной тысяче километров от Северного полюса, обычные летние температуры варьируются около пяти-восьми градусов по Цельсию.

По прогнозам ученых, климатические условия на архипелаге между 2070 и 2100 годами изменятся в сторону повышения на 7-10 градусов по Цельсию. Изменения уже зафиксированы - с 1971 по 2017 годы средняя температура в регионе увеличилась на три-пять градусов по Цельсию.

В так называемом хранилище "Судного дня" с 2008 года собираются запасы мирового сельскохозяйственного урожая на случай глобальной катастрофы. В 2016 году из-за оттаивания вечной мерзлоты на восстановление хранилища потребовалось около 20 миллионов евро. В настоящее время эксперты оценивают предположительные потери в связи с новым потеплением.