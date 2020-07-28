Опубликован календарь следующего сезона РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2020/21, который стартует 8 августа.

Как сообщается на официальном сайте премьер-лиги, матчи первого тура пройдут 8-11 августа. В стартовом туре встречаются: "Спартак" - "Сочи", "Тамбов" - "Ростов", "Рубин" - "Локомотив", "Арсенал" - "Ахмат", "Ротор" - "Зенит", "Уфа" - "Краснодар", "Урал" - "Динамо", "Химки" - ЦСКА.

Завершится сезон 16 мая 2021 года. В 2020 году будут сыграны 19 туров, еще 11 - в 2021 году.

Сообщается, что второй год подряд календарь сезона составляется совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики". Лаборатория исследований спорта разработала алгоритм, который позволяет создавать различные варианты календаря, отвечающие различным ограничениям и условиям.

Сообщается, что точное время матчей с 1-го по 6-й тур появится в ближайшие дни. С 7-го по 10-й - после жеребьевки квалификации еврокубков, до 19-го тура - после жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.