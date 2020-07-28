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28.07.2020 19:16
Рубрика: Общество

Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года

Текст: Мария Агранович
Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для тех, кто будет поступать в вузы в 2021 году. Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, что баллы ЕГЭ, которые требуют от абитуриентов вузы, отличаются от баллов, необходимых для получения аттестата. Чтобы претендовать на поступление в высшее учебное заведение, выпускнику недостаточно сдать ЕГЭ на минимальный "аттестатный" балл, который устанавливает Рособрнадзор. Нужно постараться и набрать больше. Кроме того, в прошлом году Минобрнауки для своих подведомственных вузов сделало минимальную "планку" еще выше.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Как проходит онлайн-поступление в вузы в этом году

Так, ребята, у которых приемная кампания идет прямо сейчас, должны были набрать на ЕГЭ по математике минимум 39 баллов, тогда как просто для получения аттестата было бы достаточно и 27. Правда, в этом году тем, кто не поступает в вузы, повезло: из-за коронавируса ЕГЭ они не сдавали.

Что же ждет абитуриентов 2021 года, если проект приказа пройдет общественное обсуждение и будет принят?

Министерство предлагает такие минимальные баллы: иностранный язык - 30, история - 35, математика, физика, биология, химия - 39, русский язык, литература, география - 40, информатика - 44, обществознание - 45.

Баллы несколько отличаются от действующих в этом году. На балл "подрастет" обществознание (сейчас нужно набрать минимум 44 балла). На два балла повысят информатику - сейчас требуется 42 балла, а в следующем году - не меньше 44. По некоторым предметам баллы, напротив, чуть снизятся.

Важно: баллы, прописанные в проекте приказа, - минимальные. Вузы имеют право самостоятельно повышать их для определенных направлений и специальностей.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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