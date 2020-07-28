Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года

Напомним, что баллы ЕГЭ, которые требуют от абитуриентов вузы, отличаются от баллов, необходимых для получения аттестата. Чтобы претендовать на поступление в высшее учебное заведение, выпускнику недостаточно сдать ЕГЭ на минимальный "аттестатный" балл, который устанавливает Рособрнадзор. Нужно постараться и набрать больше. Кроме того, в прошлом году Минобрнауки для своих подведомственных вузов сделало минимальную "планку" еще выше.

Так, ребята, у которых приемная кампания идет прямо сейчас, должны были набрать на ЕГЭ по математике минимум 39 баллов, тогда как просто для получения аттестата было бы достаточно и 27. Правда, в этом году тем, кто не поступает в вузы, повезло: из-за коронавируса ЕГЭ они не сдавали.

Что же ждет абитуриентов 2021 года, если проект приказа пройдет общественное обсуждение и будет принят?

Министерство предлагает такие минимальные баллы: иностранный язык - 30, история - 35, математика, физика, биология, химия - 39, русский язык, литература, география - 40, информатика - 44, обществознание - 45.

Баллы несколько отличаются от действующих в этом году. На балл "подрастет" обществознание (сейчас нужно набрать минимум 44 балла). На два балла повысят информатику - сейчас требуется 42 балла, а в следующем году - не меньше 44. По некоторым предметам баллы, напротив, чуть снизятся.

Важно: баллы, прописанные в проекте приказа, - минимальные. Вузы имеют право самостоятельно повышать их для определенных направлений и специальностей.