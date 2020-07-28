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28.07.2020 18:29
Рубрика: Общество

Вера от мудрого князя

Патриарх сравнил Крещение Руси с революцией
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Несомненно революционным событием - если выражаться современным языком - назвал Крещение Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сказавший об этом во вторник проповедь во время Божественной Литургии в храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл: Князь Владимир совершил выбор, который важен для всех нас. Фото: РИА Новости Патриарх Кирилл: Князь Владимир совершил выбор, который важен для всех нас. Фото: РИА Новости
Патриарх Кирилл: Князь Владимир совершил выбор, который важен для всех нас. Фото: РИА Новости

Эту революцию нельзя сравнить ни с какой последующей, уверен Патриарх, потому что Крещение радикально изменило жизнь народа, его культуру и систему ценностей. Но попытка изменить систему ценностей во время недавней грозной революции начала XX века сегодня вызывает лишь снисходительную улыбку - ведь ничего же не получилось. Почему получилось у князя Владимира?

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Когда светские историки спешат объяснить факт крещения князя Владимира различными политико-идеологическими причинами и предпосылками - хотел заручиться мощными союзниками, войти в культурное пространство Византии, - они, по мнению Патриарха, забывают образ князя, бывшего до крещения убежденным язычником. На его душе были десятки загубленных человеческих жизней, а кровь, по словам Патриарха, соединяет человека с убеждениями как ничто иное, достаточно опять же вспомнить свою и чужую историю в XX веке.

Почему раскаялся князь Владимир? Почему, не удовлетворившись великой славой могущественного правителя Руси, перечеркнул свое прошлое и принял святое крещение? Все было против логики, обычаев времени и характера самого князя, но случилось, как чудо, и привело к величайшему изменению жизни и крестившегося князя, и всей страны. А вторым чудом было крещение им всего своего народа. И снова светские исследователи той эпохи спешат найти этому человеческие объяснения.

Но в одночасье круто развернуть всю общественную, политическую, государственную и личную жизнь людей можно было только с великим благодатным Божиим даром, уверен Патриарх. "А благодать "немощная врачует, и оскудевающая восполняет", и там, где не хватало, может быть, способности и разумения, и логики, и власти князя Владимира, его вразумляла и укрепляла сила благодати. И поэтому он практически без всякого употребления силы крестил свой народ", - отметил Патриарх.

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Прививка к благодатному телу Вселенской церкви крещеного русского народа стала величайшей духовной силой, которая, по убеждению Патриарха, помогала и помогает нашему народу проходить через сложные перипетии своего исторического пути и сохранять веру князя Владимира.

Это событие, считает Патриарх, не потеряло своего смысла и своей силы до сегодняшнего дня. "Мы все наследники князя Владимира и его ученики", - сказал Патриарх, призвав благословение на дальнейший исторический путь России и движение ее народа по пути, выбранному более тысячи лет назад св. князем Владимиром.

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