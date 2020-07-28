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28.07.2020 09:27
Рубрика: Экономика

Пенсию и соцстраховку можно будет оформить через банки

Текст: Ирина Алпатова
Оформить пенсию, получить социальную страховку или узнать о состоянии налогового счета можно будет через банковские мобильные приложения. Новый эксперимент, предложенный Минэкономразвития, позволит получать госуслуги через банки. Проект постановления об этом (есть в распоряжении "РГ") министерство направило на рассмотрение в Правительство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках эксперимента, который продлится до конца 2021 года, через банки будут оказываться услуги Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

Фото: iStock
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Сейчас для оформления пенсии необходимо очно посетить банк и ПФР. Как показывает практика, около 20-30% заявлений в ПФР не поступает из-за неправильного оформления документов или других причин, говорят в Минэкономразвития. До первого зачисления денежных средств пенсионер даже не знает, оформлена ли пенсия или нет. Предложенные министерством меры должны решить эти проблемы: банк будет и принимать заявления, и уведомлять клиента о ходе процедуры.

Также через банк можно будет получать уведомления по уплате налогов, сборов, страховых взносов и так далее.

Эксперимент предполагает две схемы взаимодействия - оффлайн и онлайн. В первом случае услуги будут оформляться после визита в банк. Во втором - при авторизации в мобильном приложении банка через единый портал госуслуг (единую систему идентификации и аутентификации - ЕСИА).

"Мы рассчитываем, что благодаря эксперименту будет создан новый способ предоставления государственных услуг. За счет этого повысится их доступность, а также откроются возможности для оказания гражданам и бизнесу сервисов, включающих в себя как государственные, так и банковские услуги", - считает статс-секретарь-замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Банки готовы участвовать в эксперименте. "Мы ожидаем дальнейших шагов, чтобы совместно с ведомствами-участниками эксперимента приступить к проработке механизма предоставления госуслуг в отделениях банка", - сказали в Сбербанке.

Кроме того, финансовые учреждения уже взаимодействуют с государственными информационными системами в рамках "цифрового профиля гражданина" - единой платформы, которая к 2023 году должна обеспечить полный обмен информацией между государством, гражданами и организациями.

В конце мая Минкомсвязи и ЦБ РФ сообщили о запуске эксперимента, в рамках которого банковские системы подключаются к порталу госуслуг и могут получать сведения о клиенте из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других в формате "одного окна".

Фото: iStock
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Благодаря этому процесс заполнения анкеты для получения кредитов и других банковских услуг проходит в несколько раз быстрее: достаточно нажать "Заполнить данными из госуслуг", и 80% анкеты заполняется автоматически. В ВТБ рассказали, что на начало июня более 350 тысяч клиентов банка уже воспользовались сервисом цифрового профиля при оформлении на сайте заявлений на кредитные продукты. "У нас почти 15% всех заявлений на оформление кредита, получения кредитной карты и рефинансирование заполняется с использованием данных из государственных систем. Далее планируем тиражировать его на все продукты банка", - прокомментировали в пресс-службе банка.

В Минкомсвязи поддерживают новую инициативу Минэкономразвития. Предложенный инструментарий позволит не только быстрее оформлять банковские продукты за счет данных портала госуслуг, но и получать госуслуги через банки.

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